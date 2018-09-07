Ердоган склав присягу на посаді президента Туреччини, - ФОТО

Реджеп Таїп Ердоган приніс присягу в якості президента Туреччини.

Туреччина офіційно змінила форму правління, перетворившись з парламентської на президентську Республіку, повідомляє Анадолу.

Після церемонії присяги Ердоган сказав: "Все пройшло чудово на очах у всього народу. Сподіваюся, що і далі в Туреччині все буде протікати добре".

Із будівлі парламенту президент попрямував до мавзолею Мустафи Кемаля Ататюрка, де поклав вінок.

"Знову запевняємо про готовність продовжити зусилля по зміцненню національної єдності й солідарності, розвитку та зміцнення могутності країни", - сказав Ердоган в мавзолеї Ататюрка.



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Нагадаємо, 24 червня в Туреччині відбулися президентські і парламентські вибори. Згідно з офіційними результатами голосування, чинний президент країни Реджеп Таїп Ердоган набрав абсолютну більшість голосів. Увечері 24 червня Ердоган оголосив про свою перемогу на позачергових президентських виборах.

Після цих виборів Туреччина переходить до президентської форми правління, що було закріплено на референдумі 2017 року. Згідно з внесеними до Конституції змінами, президент країни буде очолювати уряд країни і призначати на посади міністрів без згоди парламенту. Також він буде призначати керівників спецслужб і армії.

У суботу, за день до президентських виборів у Туреччині, мільйони людей зібрались на мітинг опозиційного політика Мухаррема Індже з Республіканської народної партії – головного опонента Реджепа Таїпа Ердогана.