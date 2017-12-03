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Ердоган закликав до санкцій проти Нідерландів

Ердоган заявив, що Нідерланди "заплатять" за видворення міністрів
Президент Туреччини Реджеп Ердоган закликав міжнародні організації запровадити санкції проти Нідерландів після того, як літак глави МЗС Туреччини не пустили до країни, а міністра соцполітики вислали з Нідерландів.
Ердоган закликав до санкцій проти Нідерландів Тайїп Ердоган Фото: 112.ua

Про це повідомляє Громадське з посиланням на АР.

На агітаційному мітингу на підтримку референдуму з питань розширення повноважень президента Туреччини Ердоган знову підтвердив, що Нідерланди "заплатять" за видворення міністрів, а також додав, що жодного примирення з цією країною не буде.

У свою чергу прем’єр-міністр Данії попросив свого турецького колегу відкласти запланований візит до країни через "напруження" між Анкарою та Нідерландами. Турецький прем’єр мав відвідати Данію 20 березня, однак данський політик Ларс Расмуссен окремо заявив, що "такий візит може не відбутися в світлі нинішнього турецького нападу на Нідерланди".

Нагадаємо, відносини між Туреччиною та Нідерландами загострилися після того, як 11 березня влада Нідерландів відкликала дозвіл на посадку літака глави МЗС Туреччини в Роттердамі.

Прем'єр-міністр Туреччини Біналі Йилдирим заявив, що внутрішня політика стала причиною кризи у дипломатичних стосунках між Туреччиною та Нідерландами.

Євросоюз вирішив заблокувати виплати за низкою проектів, спрямованих на інтеграцію Туреччини в європейський простір.

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