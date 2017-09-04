Ердоган закликав Кремль припинити підтримувати режим Асада

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган закликав Росію переглянути свою політику щодо Сирії і припинити підтримувати режим Башара Асада.

"Ми сподіваємося, що це не обмежиться діями США. Ми покладаємо надію, що Росія також включиться, принаймні, перестане захищати Башара Асада", - заявив Ердоган, коментуючи ракетний удар США по сирійській авіабазі у відповідь на хіматаку в Ідлібі, інформує Anadolu.

"Давайте позбудемося цього зла", - додав президент Туреччини.

Нагадаємо, що у вівторок вранці місто Хан-Шейхун на північному заході Сирії піддалося бомбардуванню. Сирійські правозахисники повідомили, що авіаналіт здійснили літаки сирійської армії або російської авіації.

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В ніч на 7 квітня збройні сили США випустили більше 50 ракет Томагавк по авіабазі в Сирії після того, як війська Асада провели хімічну атаку в Ідлібі.

Росія, в свою чергу, вирішила призупинити дію укладеного з Вашингтоном меморандуму про запобігання інцидентів і забезпеченні безпеки польотів авіації в ході операцій в Сирії.