Ердоган закликав Кремль припинити підтримувати режим Асада
"Ми сподіваємося, що це не обмежиться діями США. Ми покладаємо надію, що Росія також включиться, принаймні, перестане захищати Башара Асада", - заявив Ердоган, коментуючи ракетний удар США по сирійській авіабазі у відповідь на хіматаку в Ідлібі, інформує Anadolu.
"Давайте позбудемося цього зла", - додав президент Туреччини.
Нагадаємо, що у вівторок вранці місто Хан-Шейхун на північному заході Сирії піддалося бомбардуванню. Сирійські правозахисники повідомили, що авіаналіт здійснили літаки сирійської армії або російської авіації.
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В ніч на 7 квітня збройні сили США випустили більше 50 ракет Томагавк по авіабазі в Сирії після того, як війська Асада провели хімічну атаку в Ідлібі.
Росія, в свою чергу, вирішила призупинити дію укладеного з Вашингтоном меморандуму про запобігання інцидентів і забезпеченні безпеки польотів авіації в ході операцій в Сирії.
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