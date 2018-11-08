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Ердоган закликав турків продавати долари і євро, щоб врятувати ліру

У п’ятницю новий міністр фінансів Туреччини, зять Ердогана Берат Албайрак оголосив про новий економічний підхід, однак це мало допомогло турецькій лірі, яка перебуває у вільному падінні
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган закликав громадян Туреччини обмінювати долари і євро на національну валюту — турецьку ліру.
Ердоган закликав турків продавати долари і євро, щоб врятувати ліру Фото: gettyimages.com

"Якщо під вашою подушкою є долари, діставайте їх. Якщо є євро, діставайте їх. Негайно несіть їх в банки і конвертуйте в турецьку ліру, і таким чином ми боротимемося у цій війні за незалежність і майбутнє. Бо це мова, яку вони розуміють", - сказав Ердоган, повідомляє Reuters.

Нагадаємо, що у п’ятницю турецька ліра знецінилася на 18% - найбільше з 2001 року на фоні заяви президента США Дональда Трампа про подвоєння митних тарифів на турецькі сталь і алюміній.

До цього турецька ліра знецінилася на третину у цьому році на тлі побоювань більш широкого контролю Ердогана над економікою.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган попередив, що політика США може поставити під загрозу партнерство з Анкарою.

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11 08 2018 19:21
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