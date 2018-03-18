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Ердоган заявив про встановлення контролю у центрі сирійського міста Афрін

Раніше унаслідок удару турецької авіації по лікарні в сирійському Афріні загинули 16 людей
Вільна сирійська армія під прикриттям турецьких збройних сил узяли під контроль центр сирійського міста Афрін.
Ердоган заявив про встановлення контролю у центрі сирійського міста Афрін Реджеп Тайіп Ердоган. Фото: AFP

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган, пише ВВС.

"Підрозділи Вільної сирійської армії ... взяли під контроль над центром Афріну цього ранку", - сказав Ердоган.

Повідомлялося, що унаслідок удару турецької авіації по лікарні в сирійському Афріні загинули 16 людей, десятки дістали поранення.

Раніше курдські повстанці заявляли, що Туреччина обстрілює всі дорогидо Афріна у Сирії.

Як відомо, 20 січня Туреччина почала військову операцію "Оливкова гілка" в районі міста Афрін на півночі Сирії. Генштаб Туреччини у четвер, 1 лютого, заявив про знищення 19 об’єктів забороненої в країні "Робітничої партії Курдистану" (РПК) на півночі Іраку. У ході авіаудару загинуло 49 курдських бійців.

Турецька влада називає представників курдської самооборони YPG відгалуженням Робітничої партії Курдистану(РПК), яку Анкара та чимало західних країн визнають терористичною організацією. YPG заперечує будь-які зв'язки з РПК.

За час військової операції тисячі мешканців Афріна змушені були залишити свої будинки. Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини повідомив про загибель 141 цивільного внаслідок турецької операції "Оливкова гілка".

Зазначимо,  минулого місяця сирійські курди і уряд Дамаска досягли угоди про те, що сирійська армія увійде в регіон Афрін, щоб допомогти відбити турецький наступ.

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18 03 2018 11:00
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