Ердоган заявив, що росія не має нічого спільного з вибухами в Польщі, - Reuters

Президент Туреччини Таїп Ердоган заявив, що він поважає заяву росії про те, що російські ракети не вразили територію Польщі, передає Reuters. Ердоган додав, що він вважає, що москва "не має до цього жодного відношення".

Тайїп Ердоган Фото: 112.ua

Президент Туреччини Таїп Ердоган заявив, що він поважає заяву Росії про те, що російські ракети не вразили територію Польщі, передає Reuters. Ердоган додав, що він вважає, що Москва "не має до цього жодного відношення".



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