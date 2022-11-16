ПОЛІТИКА НОВИНИПрезидент Туреччини Таїп Ердоган заявив, що він поважає заяву росії про те, що російські ракети не вразили територію Польщі, передає Reuters. Ердоган додав, що він вважає, що москва "не має до цього жодного відношення".
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Ердоган заявив, що росія не має нічого спільного з вибухами в Польщі, - Reuters
Тайїп Ердоган Фото: 112.ua
Президент Туреччини Таїп Ердоган заявив, що він поважає заяву Росії про те, що російські ракети не вразили територію Польщі, передає Reuters. Ердоган додав, що він вважає, що Москва "не має до цього жодного відношення".
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16 11 2022 08:58 МЕДІА
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