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Ердоган знову очолив правлячу партію Туреччини

За нього голоси віддали 1414 делегатів з'їзду партії
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган очолив правлячу "Партію справедливості і розвитку".
Ердоган знову очолив правлячу партію Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган. Фото: AFP

Як повідомляє "Анадолу", відповідне рішення ухвалено на III позачерговому з'їзді "Партії справедливості і розвитку" в Анкарі. Свої голоси за головування Ердогана віддали 1414 делегатів з'їзду.

Як заявив Ердоган під час виступу на з'їзді, захід 21 травня "покладе початок новому етапу розвитку партії та країни в цілому".

"Майбутні місяці стануть періодом стрибка у багатьох сферах, зокрема, в економічній та у сфері боротьби з тероризмом", – заявив він. 

Відповідно до вимог Конституції, Ердоган залишив ряди правлячої партії 27 серпня 2014 року, після обрання на пост президента, тоді партію очолив Ахмет Давутоглу.

Поправки, внесені до Конституції Туреччини на референдумі, що відбувся 16 квітня, зробили можливим повернення Ердогана до лав правлячої партії. На початку травня Ердоган написав заяву про вступ до владної "Партії справедливості і розвитку" та знову став її членом.

 
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