Ердоган звинуватив Ізраїль в "політиці терору"

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган засудив прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу за слова про певні злочини ЗС Туреччини проти цивільного населення сирійського Афріна.

"Нетаньягу робить дуже дивні й абсурдні заяви. Тоді як Туреччина веде рішучу боротьбу з тероризмом, Ізраїль проводить політику терору, а не боротьби зі злочинністю", – сказав Ердоган у провінції Адана, інформує "Анадолу".

Турецький лідер закликав Нетаньягу відмовитися від політики тиску на палестинців і критики Анкари.

"Нетаньягу повинен бути щирим і перестати критикувати Туреччину. В іншому випадку ізраїльська влада так і не отримає позитивного відгуку від Анкари", – сказав Ердоган.

Турецький лідер також відзначив рішучість Анкари до боротьби з терористичним течіям Фетхуллаха Ґюлена (FETÖ).

"Туреччина продовжить переслідувати терористів, зокрема й прихильників Ґюлена. Декількома днями раніше співробітники турецької Національної розвідувальної організації доставили з Косово до Туреччини шість прихильників FETÖ. Настане черга і самого Ґюлена, який переховується в американському штаті Пенсільванія", – сказав Ердоган.

"Операція в Косово – не перша і не остання така операція спецслужб Туреччини за кордоном. Дякую президентові Косово за підтримку. Однак обурений позицією прем'єр-міністра Косово, який звільнив керівників розвідслужби і МВС, які підтримали кроки Анкари по боротьбі з течією Ґюлена. Глава уряду зробив історичну помилку, тому що керівники структур лише виконували свою роботу", – сказав турецький лідер.

Нагадаємо, Ердоган розповів, коли Туреччина завершить військову операцію на півночі Сирії.