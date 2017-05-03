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Ердоган звинуватив Німеччину у "нацизмі"

Турецький президент заявив на мітингу в Стамбулі, що Німеччина "не має нічого спільного із демократією"
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган звинуватив Німеччину у діях, які "нагадують політику режиму націонал-соціалістів".
Ердоган звинуватив Німеччину у "нацизмі" Тайїп Ердоган Фото: 112.ua

Заява турецького лідера пролунала 5 бережня на фоні дипломатичної суперечки між Анкарою та Берліном через заборону виступів високопосадовців Туреччини на заходах у Німеччині, на яких міністри мали агітувати за конституційну реформу, повідомляє DW.

"Ваші практики не відрізняються від практик нацистів у минулому", - заявив Ердоган.

Турецький президент заявив на мітингу в Стамбулі, що Німеччина "не має нічого спільного із демократією".

Офіційний Берлін поки не відреагував на такі закиди, однак німецькі політики обурені порівнянням Ердогана. Зокрема у партії канцлера Ангели Меркель в коментарі виданню Bild заявили, що слова Ердогана стали "апогеєм невиваженості".

"Ердоган діє як вередлива дитина, яка не може досягти свого", - зазначила заступниця голови партії Юлія Клекнер. 

Влада Туреччини зацікавлена у підтримці близько 1,4 мільйона турків, які матимуть право голосу на референдумі. Очікувана реформа має значно посилити повноваження Ердогана, що критики називають відходом від принципів демократії.

Нагадаємо, що 2 червня Бундестаг ФРН прийняв резолюцію про визнання геноциду вірмен, назвавши дії Османської імперії щодо вірмен у 1915 році геноцидом.

Після цього влада Туреччини відмовилася пустити на військову базу Інджирлік німецьку делегацію, у складі якої були політики і журналісти.

Проти прийняття цієї резолюції виступали і багато турків, число яких в Німеччині становить близько 3,5 млн осіб.

Згодом, Туреччина відкликала свого посла з Німеччини після того, як Бундестаг прийняв резолюцію про визнання геноциду вірмен Османською імперією.

Туреччина не визнає термін "геноцид", який використовується деякими країнами для характеристики подій початку минулого століття в Османській імперії. Згідно з офіційною позицією Анкари, жертви при переміщенні вірмен були ненавмисними.

У відповідь на визнання Німеччиною геноциду проти вірмен президент Туреччини Ердоган звинуватив Німеччину і Францію в геноциді народів Африки. Також Туреччина пригрозила ЄС припиненням угоди щодо мігрантів.
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