Ердоган звинуватив Німеччину у "нацизмі"
Заява турецького лідера пролунала 5 бережня на фоні дипломатичної суперечки між Анкарою та Берліном через заборону виступів високопосадовців Туреччини на заходах у Німеччині, на яких міністри мали агітувати за конституційну реформу, повідомляє DW.
"Ваші практики не відрізняються від практик нацистів у минулому", - заявив Ердоган.
Турецький президент заявив на мітингу в Стамбулі, що Німеччина "не має нічого спільного із демократією".
Офіційний Берлін поки не відреагував на такі закиди, однак німецькі політики обурені порівнянням Ердогана. Зокрема у партії канцлера Ангели Меркель в коментарі виданню Bild заявили, що слова Ердогана стали "апогеєм невиваженості".
"Ердоган діє як вередлива дитина, яка не може досягти свого", - зазначила заступниця голови партії Юлія Клекнер.
Влада Туреччини зацікавлена у підтримці близько 1,4 мільйона турків, які матимуть право голосу на референдумі. Очікувана реформа має значно посилити повноваження Ердогана, що критики називають відходом від принципів демократії.
Нагадаємо, що 2 червня Бундестаг ФРН прийняв резолюцію про визнання геноциду вірмен, назвавши дії Османської імперії щодо вірмен у 1915 році геноцидом.
Після цього влада Туреччини відмовилася пустити на військову базу Інджирлік німецьку делегацію, у складі якої були політики і журналісти.
Проти прийняття цієї резолюції виступали і багато турків, число яких в Німеччині становить близько 3,5 млн осіб.
Згодом, Туреччина відкликала свого посла з Німеччини після того, як Бундестаг прийняв резолюцію про визнання геноциду вірмен Османською імперією.
Туреччина не визнає термін "геноцид", який використовується деякими країнами для характеристики подій початку минулого століття в Османській імперії. Згідно з офіційною позицією Анкари, жертви при переміщенні вірмен були ненавмисними.
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