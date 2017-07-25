Ердоган звинуватив Німеччину в шпигунстві

Турецький президент застеріг від запровадження санкцій проти його країни

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у зв'язку з арештом німецького правозахисника Петера Штойднера звинуватив Німеччину в шпигунстві

"Захід хоче, щоб його агенти вільно розгулювали в нашій країні, завдаючи нам шкоди", - заявив голова турецької держави у вівторок, 25 липня, на засіданні парламентської фракції своєї Партії справедливості і розвитку.

Про це повідомляє Німецька хвиля.

Проурядові турецькі газети пов'язують затриманих 5 липня правозахисників зі шпигунською діяльністю. Серед них, окрім Штойднера, один підданий Швеції і 8 турецьких громадян, в тому числі керівниця місцевого відділення міжнародної організації Amnesty International.

"Ті, що кажуть, що органи юстиції повинні займатися терористами, яких вони впускають в свою країну, роздмухують дипломатичну кризу, коли ми ловимо їх агентів на гарячих слідах", - висловив своє обурення Ердоган.

Туреччина звинувачує Берлін у підтримці курдських і лівих організацій, а також осіб, яких Анкара підозрює в причетності до спроби путчу. Федеральний уряд відкидає ці звинувачення.

Турецький президент також застеріг від запровадження санкцій проти його країни.

"Якщо вони думають налякати Туреччину погрозами і торговими обмеженнями, повинні зважати на те, що самі заплатять більш високу ціну", - наводить його слова державне агентство Anadolu.

Нагадаємо, що міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель перервав відпустку і повернувся в Берлін у зв'язку з новим різким погіршенням двосторонніх відносин з Туреччиною, спровокованим арештом німецького активіста-правозахисника Петера Штойдтнера.

Раніше уряд ФРН засудив арешт Петера Штойдтнера та інших активістів-правозахисників у Туреччині і тепер вимагає якнайшвидше звільнити їх.

Петер Штойдтнер разом з керівничкою турецького відділення Amnesty International (AI) Іділ Есер і ще чотирма правозахисниками за рішенням суду перебуватимуть під вартою до закінчення слідства. Їх затримали 5 липня в Стамбулі під час семінару під назвою "Цифрова безпека і інформаційний менеджмент". Правозахисникам інкримінують підтримку неназваної терористичної організації.