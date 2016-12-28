Ердоган звинуватив США у підтримці ІДІЛ
"Сили коаліції, на жаль, на даний момент не дотримуються того, що обіцяли", - сказав Ердоган на прес-конференції в Анкарі.
За його словами, коаліція надає підтримку як загонам ІДІЛ, так і курдським "Загонам народної самооборони" (YPG), що вважаються збройним крилом сирійської курдської партії "Демократичний союз" (PYD), пише DW.
"Вони звинувачували нас в підтримці ІДІЛ. А ось тепер вони підтримують терористичні угруповання, в тому числі й ІД, YPG та PYD. Тут сумнівів немає. У нас є достатньо підтверджених доказів - фотографій та відеозаписів", - зявив Ердоган.
Нагадаємо, партія PYD наближена до забороненої Робітничої партії Курдистану (РПК), яка в ЄС, США та Туреччині вважається терористичною організацією. 6 листопада Ердоган звинувачував Європу в підтримці РПК.
Рік тому, у розпал кризи між Росією та Туреччиною, з боку Москви на адресу Анкари лунали закиди в торгівлі нафтою з ІДІЛ.
Нагадаємо, у листопаді Курди за підтримки США почали наступ на столицю "Ісламської держави".
Довідка: Сирійські курди контролюють територію протяжністю 400 кілометрів вздовж сирійсько-турецького кордону, від кордону з Іраком до річки Євфрат. Вони також контролюють окрему секцію північно-західного кордону в Афріні.
Сирійські курди в ході конфлікту в країні встановили контроль над великою територією на півночі республіки. Курдські загони народної самооборони (YPG, бойове крило "Демократичного союзу", PYD) є головним партнером США в ході боротьби з "Ісламською державою" (ІДІЛ).
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