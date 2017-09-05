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Ердоган звинуватив Європу в расизмі, ксенофобії та ісламофобії

Однак за словами Ердогана, Туреччина була і залишається частиною спільноти Європи
Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган розкритикував Європейський Союз за прояви "дискримінації, расизму, ксенофобії та ісламофобії" у своєму посланні з нагоди Дня Європи, який відзначається в країнах ЄС 9 травня.
Ердоган звинуватив Європу в расизмі, ксенофобії та ісламофобії Фото: aa.com.tr

Про це повідомляє "Анадолу".

У посланні наголошується, що ультраправі партії, які набирають популярність, посилюючи свій вплив у європейському суспільстві, надають згубний вплив на суспільно-політичне життя країн Європи.

"Радикальні течії загрожують основоположним цінностям ЄС і майбутньому Європи. При цьому багато європейських політиків, керуючись особистими інтересами, фактично зберігають мовчання на тлі дій правих сил", – зазначив президент Туреччини.

При цьому він додав, що Туреччина була і залишається частиною історичної та культурної спільноти Європи.

Нагадаємо, близько 450 турецьких дипломатів, військових офіцерів, суддів та інших держслужбовців попросили про притулок у Німеччині.

У суботу, 29 квітня, в Туреччині звільнили з роботи понад 3,9 тисяч держслужбовців, військових та правоохоронців.

Перший кримінальний суд Анкари заборонив Вікіпедію, найбільшу в світі онлайн-енциклопедію, в Туреччині.

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09 05 2017 23:15
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