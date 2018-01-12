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Ешелон з танками зійшов з рейок у Росії

Всього перекинувся 71 вагон
У ніч на 1 грудня в одному з районів Омської області з рейок зійшов 71 вагон вантажного поїзда з військовою технікою.
Ешелон з танками зійшов з рейок у Росії Фото: ТАСС

"Близько 00:50 за місцевим часом на 537 км Свердловської залізниці стався схід вантажного поїзда 2138, це військовий ешелон. В результаті сходу зійшов 71 вагон: 50 залишилися на колесах, 21 вагон перекинувся, з них п'ять - це цистерни з мазутом. Розливу немає, загиблих, постраждалих та травмованих немає", - розповіли в Єдиній чергово-диспетчерській службі, інформує ТАСС.

Повідомляється також, що ешелон з танками прямував на ремонтний завод.


Фото: ТАСС

Нагадаємо, попри заяви Росії, що вона не буде вводити дзеркальні дії по відношенню до України, протягом одного дня до Росії не було пропущено 40 громадян України.

 
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01 12 2018 12:54
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