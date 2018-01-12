НОВИНИУ ніч на 1 грудня в одному з районів Омської області з рейок зійшов 71 вагон вантажного поїзда з військовою технікою.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Ешелон з танками зійшов з рейок у Росії
Всього перекинувся 71 вагон
Фото: ТАСС
"Близько 00:50 за місцевим часом на 537 км Свердловської залізниці стався схід вантажного поїзда 2138, це військовий ешелон. В результаті сходу зійшов 71 вагон: 50 залишилися на колесах, 21 вагон перекинувся, з них п'ять - це цистерни з мазутом. Розливу немає, загиблих, постраждалих та травмованих немає", - розповіли в Єдиній чергово-диспетчерській службі, інформує ТАСС.
Повідомляється також, що ешелон з танками прямував на ремонтний завод.
Фото: ТАСС
Нагадаємо, попри заяви Росії, що вона не буде вводити дзеркальні дії по відношенню до України, протягом одного дня до Росії не було пропущено 40 громадян України.
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01 12 2018 12:54 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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