Есмінець США зіткнувся з торговим судном біля берегів Сінгапуру, є постраждалі

У результаті зіткнення 10 матросів John S. McCain зникли безвысти, ще п'ять отримали поранення

Біля берегів Сінгапуру, 21 серпня, ракетний есмінець ВМС США John S. McCain зіткнувся з торговим судном Alnic MC

"Ракетний есмінець USS John S. McCain (DDG 56) зіткнувся з торговим судном Alnic MC, коли рухався на схід від Малаккської протоки і Сінгапуру" - вказується в повідомленні на сайті сьомого флоту ВМС США.

За останніми даними, 10 матросів зникли безвісти, ще п'ять отримали поранення. Інформація уточнюється.

Інцидент стався о 6:24 за токійським часом (00.24 за Києвом), коли есмінець прямував в порт Сінгапуру.

За попередньою інформацією, есмінець отримав пошкодження корми. На даний момент спільно з місцевою владою проводяться пошуково-рятувальні роботи. На допомогу буксирним човнам із Сінгапуру в рятувальній операції задіяний вертоліт, а також судно берегової охорони.

Alnic MC - ліберійський танкер, який використовується для перевезення нафти і хімічної продукції. Його водотоннажність - 50 760 тонн.

Нагадаємо, американський есмінець Фіцджеральд зіткнувся з філіппінським контейнеровозом біля берегів Японії. У результаті інциденту зникли сім військових ВМС США. Також троє американських військових отримали поранення, в тому числі і капітан. Їх евакуювали вертольотом і госпіталізували.

Нагадаємо, 29 березня у нейтральних водах Чорного моря у 63 км від Ялти перекинувся суховантаж під прапором Того (Африка). Внаслідок інциденту шість моряків зникли безвісти.