Есмінець США зіткнувся з торговим судном біля берегів Сінгапуру, є постраждалі
"Ракетний есмінець USS John S. McCain (DDG 56) зіткнувся з торговим судном Alnic MC, коли рухався на схід від Малаккської протоки і Сінгапуру" - вказується в повідомленні на сайті сьомого флоту ВМС США.
За останніми даними, 10 матросів зникли безвісти, ще п'ять отримали поранення. Інформація уточнюється.
Інцидент стався о 6:24 за токійським часом (00.24 за Києвом), коли есмінець прямував в порт Сінгапуру.
За попередньою інформацією, есмінець отримав пошкодження корми. На даний момент спільно з місцевою владою проводяться пошуково-рятувальні роботи. На допомогу буксирним човнам із Сінгапуру в рятувальній операції задіяний вертоліт, а також судно берегової охорони.
Alnic MC - ліберійський танкер, який використовується для перевезення нафти і хімічної продукції. Його водотоннажність - 50 760 тонн.
Нагадаємо, американський есмінець Фіцджеральд зіткнувся з філіппінським контейнеровозом біля берегів Японії. У результаті інциденту зникли сім військових ВМС США. Також троє американських військових отримали поранення, в тому числі і капітан. Їх евакуювали вертольотом і госпіталізували.
Нагадаємо, 29 березня у нейтральних водах Чорного моря у 63 км від Ялти перекинувся суховантаж під прапором Того (Африка). Внаслідок інциденту шість моряків зникли безвісти.
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