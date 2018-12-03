Естонія дозволила побудувати новий газопровід до Фінляндії

Уряд Естонії дав дозвіл державній енергетичній компанії АТ Elering на будівництво газопроводу Balticconnector між Естонією і Фінляндією.

Таке рішення було прийнято на засіданні 8 березня, інформує агентство Інтерфакс-Україна.

Газопровід почнеться з естонського півострова Пакрі (Pakri) і пройде дном Фінської затоки до Інко (Inkoo) в Фінляндії. Дозвіл даний на спорудження газопроводу в особливій економічній зоні Естонії, його довжина в водах Естонії складе близько 32,8 кілометрів.

У ході підготовчих робіт уже досліджено транскордонний вплив газопроводу на навколишнє середовище і проведені необхідні екологічні дослідження.

"Будівництво Balticconnector не супроводжуватиметься таким негативним впливом на навколишнє середовище, якого не можна уникнути", - йдеться в повідомленні прес-служби уряду.

Проект будівництва газопроводу є частиною загальноєвропейської енергетичної мережі Європейського союзу TEN-E, метою якого є забезпечення ефективно працюючого енергетичного ринку і його диверсифікація.

Як повідомила компанія АТ Elering, будівництво може початися в другій половині нинішнього року.

Нагадаємо, що раніше сусідні в Естонією країни Балтії - Польщі, Литви і Латвії підписали лист адресований головам парламентів європейських країн з попередженням про небезпеку російського газопроводу Північний потік-2, яким Росія хоче мінімізувати прокачування газу через Україну.