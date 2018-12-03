Естонія дозволила побудувати новий газопровід до Фінляндії
Таке рішення було прийнято на засіданні 8 березня, інформує агентство Інтерфакс-Україна.
Газопровід почнеться з естонського півострова Пакрі (Pakri) і пройде дном Фінської затоки до Інко (Inkoo) в Фінляндії. Дозвіл даний на спорудження газопроводу в особливій економічній зоні Естонії, його довжина в водах Естонії складе близько 32,8 кілометрів.
У ході підготовчих робіт уже досліджено транскордонний вплив газопроводу на навколишнє середовище і проведені необхідні екологічні дослідження.
"Будівництво Balticconnector не супроводжуватиметься таким негативним впливом на навколишнє середовище, якого не можна уникнути", - йдеться в повідомленні прес-служби уряду.
Проект будівництва газопроводу є частиною загальноєвропейської енергетичної мережі Європейського союзу TEN-E, метою якого є забезпечення ефективно працюючого енергетичного ринку і його диверсифікація.
Як повідомила компанія АТ Elering, будівництво може початися в другій половині нинішнього року.
Нагадаємо, що раніше сусідні в Естонією країни Балтії - Польщі, Литви і Латвії підписали лист адресований головам парламентів європейських країн з попередженням про небезпеку російського газопроводу Північний потік-2, яким Росія хоче мінімізувати прокачування газу через Україну.
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