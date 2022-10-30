НОВИНИУкраїнські прикордонники та офіцери зв'язку приїдуть в Естонію задля підтримки місцевих прикордонних пунктів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Естонія дозволила українським спеціалістам працювати на своїх прикордонних пунктах
Фото: Scanpix / Postimees
Про це повідомляє Postimees.
Уряд схвалив інші пропозиції міністра внутрішніх справ щодо покращення прикордонного контролю.
"У тому числі буде посилена співпраця з Україною у сфері інформаційного обміну, крім того, українські прикордонники та офіцери зв'язку також приїдуть задля підтримки наших прикордонних пунктів", - йдеться у повідомленні.
Міністр внутрішніх справ Лаурі Ляенеметс підкреслив, що головна мета запланованих заходів - краще контролювати перебування чи пересування українських біженців в Естонії, а українці, які прибули сюди, поки не загрожують нашому громадському порядку чи внутрішній безпеці.
Раніше повідомлялось, що МЗС Естонії закликало НАТО більше витрачати на оборону.
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30 10 2022 12:42 МЕДІА
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