Естонія дозволила українським спеціалістам працювати на своїх прикордонних пунктах

Українські прикордонники та офіцери зв'язку приїдуть в Естонію задля підтримки місцевих прикордонних пунктів.

Про це повідомляє Postimees.

Уряд схвалив інші пропозиції міністра внутрішніх справ щодо покращення прикордонного контролю.

"У тому числі буде посилена співпраця з Україною у сфері інформаційного обміну, крім того, українські прикордонники та офіцери зв'язку також приїдуть задля підтримки наших прикордонних пунктів", - йдеться у повідомленні.

Міністр внутрішніх справ Лаурі Ляенеметс підкреслив, що головна мета запланованих заходів - краще контролювати перебування чи пересування українських біженців в Естонії, а українці, які прибули сюди, поки не загрожують нашому громадському порядку чи внутрішній безпеці.

Раніше повідомлялось, що МЗС Естонії закликало НАТО більше витрачати на оборону.