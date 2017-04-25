ПОЛІТИКА НОВИНИДепартамент поліції і прикордонної охорони Естонії спільно з Департаментом водних шляхів у травні приступить до маркування державного кордону з Росією на Чудському, Теплому і Псковському озерах.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Естонія маркуватиме водний кордон з Росією у травні
Роботи обійдуться в €74 млн
Фото: Scanpix / Postimees
Прикордонні знаки на воді будуть встановлені на лінії протяжністю 126 км. Про це повідомляє ERR.ee.
Відзначають, що роботи обійдуться в €74 млн.
Державний кордон на воді буде позначений віхами, які будуть встановлені з інтервалом понад півтора кілометри.
Кожна з 171-ї віхи міститиме застережливий знак з написом естонською, російською та англійською мовами: "Стій! Державний кордон Естонії!".
Нагадаємо, минулого місяця в Міністерстві оборони Естонії повідомили про прибуття до країни британських та французьких солдатів у рамках посилення НАТО східних кордонів з Росією.
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