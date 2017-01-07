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Естонія очолила Раду ЄС

Естонія вступила в Євросоюз ще в 2004 році, але раніше його не очолювала
Естонія з 1 липня змінила Мальту на чолі Європейського Союзу.
Естонія очолила Раду ЄС Фото: frontnews.eu

Цей статус передбачає відповідальність за функціонування Ради ЄС - одного з двох органів законодавчої влади Євросоюзу (поряд з Європарламентом). Головування не є персональним, а виповнюється загалом урядом країни. Цей пост займається протягом 6 місяців однією з країн Євросоюзу, які змінюються в порядку ротації. При цьому кожна наступна країна продовжує завдання попередньої. Водночас у держави, що головує, є можливість піднімати пріоритетні для себе теми.

Естонське головування Ради ЄС виділяє чотири головні пріоритети на період свого мандата: відкрита і інноваційна європейська економіка, безпечна і захищена Європа, цифрова Європа з вільною циркуляцією даних, стійка і відкрита для всіх Європа.

Голова Європейської комісії Жан-Клод Юнкер висловив упевненість, що Естонія впорається з покладеними на неї обов'язками. "Я сам колишній прем'єр-міністр маленької країни і можу вам гарантувати, що головування маленьких держав-членів завжди вдаються найкраще", - заявив він на прес-конференції в Таллінні.

Естонія, яка вступила в Євросоюз ще в 2004 році, ніколи раніше не очолювала його.

З 1 січня Естонія передасть головування Болгарії.

Нагадаємо, що Естонія підтримує режим санкцій щодо Росії і раніше пообіцяла ніколи не визнавати законність анексії Криму Російською Федерацією.

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01 07 2017 11:31
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