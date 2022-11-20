Естонія передасть Україні партію автобусів та генераторів
Про це повідомляє ERR.
Повідомляючи про відправлення автобусів в Україну, міністр закордонних справ Урмас Рейнсалу наголосив, що на додачу до військової та політичної підтримки Україні також необхідно надавати гуманітарну допомогу, щоб українське суспільство могло якнайкраще функціонувати, незважаючи на війну.
МЗС Естонії спільно з талліннською владою також планує найближчим часом відправити в Україну два автомобілі швидкої допомоги.
Естонське відділення клубу Lions також повідомило, що завдяки коштам, зібраним у рамках кампанії "Світла і тепла Україні", буде куплено 13 електрогенераторів, які відправлять в Україну найближчими днями.
Голова клубу Алар Ряст зазначив, що допомога Україні має невпинно тривати, тому що українці борються за збереження всієї Європи.
Раніше повідомлялось, що Велика Британія надасть Україні 50 млн фунтів стерлінгів на ППО.
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