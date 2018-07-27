Естонія скасувала плату в автобусах майже у всіх регіонах
За словами міністра економіки і інфраструктури Естонії Кадрі Сімсон, влада країни хоче зупинити відтік сільського населення в міста і внести вклад у захист навколишнього середовища. У Талліні розраховують, що безкоштовні автобуси можуть знизити частоту використання легкових автомобілів громадянами, повідомляє DW.
У 2017 році парламент Естонії поставив за мету до 2030 року утримувати витрати традиційних видів палива на рівні 2012 року. "Тобто ми повинні знайти можливості переконати людей використовувати більш екологічні види пересування", - сказала Сімсон агентству AFP.
У Талліні громадський транспорт став безкоштовним ще в 2013 році - але тільки для жителів міста. Бургомістр Тааві Аас вважає програму успішною, попри зростання кількості автомобілів за останні роки.
За опитуваннями, близько половини пасажирів стали використовувати громадський транспорт частіше відтоді, як він став безкоштовним.
На відміну від Таллінна, громадським транспортом в 11 естонських повітах можуть користуватися всі, незалежно від місця реєстрації, включаючи туристів. Цей проект фінансується з державного бюджету.
Нагадаємо, у Німеччині запропонували зробити громадський транспорт безкоштовним.
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