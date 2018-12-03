Естонія теж виступила проти будівництва "Північного потоку-2"

Спікер естонського парламенту Ейкі Нестор приєднався до заяви проти будівництва "Північного потоку-2", підписаної раніше у Вільнюсі спікерами парламентів Латвії, Литви і Польщі.

Про це повідомляє Delfi.

"Естонія вважає "Північний потік-2" політичним проектом. Ми хочемо, щоб Рада Євросоюзу найближчим часом обговорила зміну директиви щодо газу", - відзначив Нестор.

Згідно із запропонованими поправками до директиви щодо газу, всі трубопроводи, прокладені з держав, що не входять в ЄС, повинні відповідати положенням енергетичного законодавства Євросоюзу. До таких газопроводів належить і "Північний потік-2".

"У спільній заяві парламентів висловлюється підтримка цим принципам. Я повідомив колег про своє рішення підписати спільну заяву. Причина, з якої я роблю це сьогодні, проста. Я підпишу від імені Естонії лише ті заяви, з якими ознайомився заздалегідь. Заява стала результатом співпраці між Литвою і Польщею. Сьогодні вранці я ознайомився з текстом заяви і вирішив до неї приєднатися", - повідомив спікер естонського парламенту.

Нагадаємо, 11 березня очільники парламентів Польщі, Литви і Латвії підписали у Вільнюсі лист із застереженням про небезпеку газопроводу "Північний потік-2" для країн ЄС. Раніше цей документ вже підписали в Україні та Молдові.

Нещодавно спецпредставник Держдепартаменту США з питань Україні Курт Волкер заявив, що проект магістрального газопроводу з Росії в Німеччину в обхід України "Північний потік 2" є повністю політичним проектом, а не комерційним.

Наприкінці січня компанія Nord Stream 2 AG, оператор газопроводу Nord Stream, заявила, що Німеччина дозволила будівництво газопроводу "Північний потік – 2" у її територіальних водах.

Будівництво газопроводу "Північний потік-2" ведеться по дну Балтійського моря. Його реалізацією займається компанія Nord Stream 2 AG. Протяжність газопроводу, що веде до Німеччини, повинна скласти більше 1200 км, сукупна потужність - 55 млрд куб. м щорічно. Проект реалізує російський "Газпром" спільно з Royal Dutch Shell, Engie, OMV, Uniper і Wintershall.