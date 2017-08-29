Естонія відмовила пропагандистам Russia Today в акредитації на зустрічі глав МЗС країн ЄС
Як випливає з повідомлення на офіційному сайті платформи Ради Європи на захист журналістики і безпеки журналістів, естонське головування в Раді ЄС відхилило три запити на акредитацію від російського агентства. Запити були подані кореспондентом з Брюсселя Володимиром Добровольським і московськими журналістами Марією Кисельовою та Анастасією Седельниковою.
Естонська влада не пояснили причин відмови. Перший заступник головного редактора Russia Today Сергій Кочетков заявив, що "агентство стикається з такими обмеженнями в освітленні подій на вищому рівні в ЄС вперше".
Нагадаємо, що свого часу виборчий штаб тоді ще кандидата в президенти Франції Еммануеля Макрона відмовив в акредитації російським ЗМІ Russia Today і Sputnik.
Згодом, у травні 2017 року Макрон, виступаючи на спільній прес-конференції з президентом Росії Володимиром Путіним, назвав телеканал Russia Today та інформаційне агентство Sputnik "органами брехливої пропаганди".
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