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Естонія відмовила пропагандистам Russia Today в акредитації на зустрічі глав МЗС країн ЄС

Естонська влада не пояснили причин відмови
Естонія відхилила запит на акредитацію співробітників російського пропагандистського інформаційного агентства Russia Today, які хотіли потрапити на неофіційні зустрічі глав МЗС країн Євросоюзу в Таллінні 7-8 вересня.
Естонія відмовила пропагандистам Russia Today в акредитації на зустрічі глав МЗС країн ЄС Фото: joinfo.ua

Як випливає з повідомлення на офіційному сайті платформи Ради Європи на захист журналістики і безпеки журналістів, естонське головування в Раді ЄС відхилило три запити на акредитацію від російського агентства. Запити були подані кореспондентом з Брюсселя Володимиром Добровольським і московськими журналістами Марією Кисельовою та Анастасією Седельниковою.

Естонська влада не пояснили причин відмови. Перший заступник головного редактора Russia Today Сергій Кочетков заявив, що "агентство стикається з такими обмеженнями в освітленні подій на вищому рівні в ЄС вперше".

Нагадаємо, що свого часу виборчий штаб тоді ще кандидата в президенти Франції Еммануеля Макрона відмовив в акредитації російським ЗМІ Russia Today і Sputnik.

Згодом, у травні 2017 року Макрон, виступаючи на спільній прес-конференції з президентом Росії Володимиром Путіним, назвав телеканал Russia Today та інформаційне агентство Sputnik "органами брехливої ​​пропаганди".

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29 08 2017 14:15
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