Естонія виділить 660 тисяч євро на допомогу Україні
З коштів, призначених у бюджеті зовнішньополітичного відомства на розвиток і гуманітарну допомогу, у поточному році МЗС Естонії виділить 60 000 євро Міжнародному фонду народонаселення ООН UNFPA на пом'якшення ситуації з гендерним насильством в Україні, - повідомляє Рostimees.
200 000 євро МЗС виділить Міжнародного комітету червоного хреста ICRC на пом'якшення гуманітарної кризи в Україні.
200 000 євро МЗС виділить відомству верховного уповноваженого ООН у справах біженців UNHCR на пом'якшення становища внутрішніх переселенців в Україні і ще таку ж суму дитячому фонду ООН UNICEF на пом'якшення становища внутрішніх переселенців.
Нагадаємо, що Міністерство охорони здоров'я провело нараду, на якій обговорювалася скасування наказу МОЗ, який містить перелік з понад 450 професій, заборонених для жінок.
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