Естонія виділить 660 тисяч євро на допомогу Україні

Кошти будуть направлені на пом'якшення ситуації з гендерним насильством в Україні

Естонія виділить міжнародним організаціям 660 тисяч євро, призначених для допомоги Україні.

З коштів, призначених у бюджеті зовнішньополітичного відомства на розвиток і гуманітарну допомогу, у поточному році МЗС Естонії виділить 60 000 євро Міжнародному фонду народонаселення ООН UNFPA на пом'якшення ситуації з гендерним насильством в Україні, - повідомляє Рostimees.

200 000 євро МЗС виділить Міжнародного комітету червоного хреста ICRC на пом'якшення гуманітарної кризи в Україні.

200 000 євро МЗС виділить відомству верховного уповноваженого ООН у справах біженців UNHCR на пом'якшення становища внутрішніх переселенців в Україні і ще таку ж суму дитячому фонду ООН UNICEF на пом'якшення становища внутрішніх переселенців.