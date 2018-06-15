Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Естонія виділить 660 тисяч євро на допомогу Україні

Кошти будуть направлені на пом'якшення ситуації з гендерним насильством в Україні
Естонія виділить міжнародним організаціям 660 тисяч євро, призначених для допомоги Україні.
Естонія виділить 660 тисяч євро на допомогу Україні Фото: pixabay/cosmix

З коштів, призначених у бюджеті зовнішньополітичного відомства на розвиток і гуманітарну допомогу, у поточному році МЗС Естонії виділить 60 000 євро Міжнародному фонду народонаселення ООН UNFPA на пом'якшення ситуації з гендерним насильством в Україні, - повідомляє Рostimees.

200 000 євро МЗС виділить Міжнародного комітету червоного хреста ICRC на пом'якшення гуманітарної кризи в Україні.

200 000 євро МЗС виділить відомству верховного уповноваженого ООН у справах біженців UNHCR на пом'якшення становища внутрішніх переселенців в Україні і ще таку ж суму дитячому фонду ООН UNICEF на пом'якшення становища внутрішніх переселенців.

Нагадаємо, що Міністерство охорони здоров'я провело нараду, на якій обговорювалася скасування наказу МОЗ, який містить перелік з понад 450 професій, заборонених для жінок.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

15 06 2018 10:22
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Специфіка ринку, чи жадібність? Чому київські готелі подорожчали на час фіналу Ліги чемпіонів

Специфіка ринку, чи жадібність? Чому київські готелі подорожчали на час фіналу Ліги чемпіонів

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.