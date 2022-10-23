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Естонія закликає ЄС до швидкого схвалення дев'ятого пакету санкцій проти росії

Обмеження включають, серед іншого, заборону на ядерне співробітництво та імпорт російських діамантів, а також включають заборону на експорт до росії всіх безпілотників
Естонія закликає ЄС до швидкого схвалення дев Фото: Scanpix / Postimees

Міністерство закордонних справ Естонії надало до Єврокомісії свої пропозиції щодо дев'ятого санкційного пакету заходів проти росії та білорусі, який готується, і хоче, щоб новий пакет швидко набув чинності.

Про це повідомляє портал ERR.

Естонія хоче, щоб дев'ятий санкційний пакет ще більше розширив і посилив санкції проти росії, насамперед у сфері енергетики, банківської справи, пропаганди у ЗМІ та торгівлі, а також щоб під обмеження потрапили додаткові фізичні та юридичні особи, заявило Міністерство закордонних справ.

"Принципове рішення Європейської ради про посилення санкцій проти росії - це політична заява про волевиявлення, яка має бути реалізована швидко", - заявив міністр закордонних справ Урмас Рейнсалу.

Наразі набули чинності вісім пакетів санкцій, мета яких - підняти ціну агресії для росії настільки високо, щоб це повністю паралізувало російську економіку і унеможливило фінансування війни.
 

Польща разом з Литвою, Латвією та Естонією розробила черговий пакет санкцій проти росії за її вторгнення в Україну.

Пропозиція включає, серед іншого, заборону на ядерне співробітництво та імпорт російських діамантів. Крім того, запропоновані чотирма країнами заходи також включають заборону на експорт до росії всіх безпілотників - в тому числі найдешевших, цивільних. 

 

 

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23 10 2022 17:10
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