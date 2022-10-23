Естонія закликає ЄС до швидкого схвалення дев'ятого пакету санкцій проти росії

Міністерство закордонних справ Естонії надало до Єврокомісії свої пропозиції щодо дев'ятого санкційного пакету заходів проти росії та білорусі, який готується, і хоче, щоб новий пакет швидко набув чинності.

Про це повідомляє портал ERR.

Естонія хоче, щоб дев'ятий санкційний пакет ще більше розширив і посилив санкції проти росії, насамперед у сфері енергетики, банківської справи, пропаганди у ЗМІ та торгівлі, а також щоб під обмеження потрапили додаткові фізичні та юридичні особи, заявило Міністерство закордонних справ.

"Принципове рішення Європейської ради про посилення санкцій проти росії - це політична заява про волевиявлення, яка має бути реалізована швидко", - заявив міністр закордонних справ Урмас Рейнсалу.

Наразі набули чинності вісім пакетів санкцій , мета яких - підняти ціну агресії для росії настільки високо, щоб це повністю паралізувало російську економіку і унеможливило фінансування війни.

Польща разом з Литвою, Латвією та Естонією розробила черговий пакет санкцій проти росії за її вторгнення в Україну.

Пропозиція включає, серед іншого, заборону на ядерне співробітництво та імпорт російських діамантів. Крім того, запропоновані чотирма країнами заходи також включають заборону на експорт до росії всіх безпілотників - в тому числі найдешевших, цивільних.