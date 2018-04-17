Естонський міністр йде у відставку, бо сів за кермо на наступний день після пиятики

Міністр повідомив, що їхав зі швидкістю 73 км/год на ділянці, де максимальна дозволена швидкість становила 50 км

Міністр держуправління Естонії Яак Ааб, який сів за кермо наступного дня після п'янки та був затриманий за перевищення швидкості, у вівторок подав у відставку.

Щоб повідомити про своє рішення, міністр скликав прес-конференцію, повідомляє ERR.ee. За словами Яака Ааба, 11 березня, коли він повертався з Тарту до Таллінна, його затримала поліція за перевищення швидкості. Одночасно у нього були зафіксовані залишкові ознаки алкогольного сп'яніння.

Міністр повідомив, що їхав зі швидкістю 73 км/год на ділянці, де максимальна дозволена швидкість становила 50 км. Поліція виявила, що вміст алкоголю в його крові склав 0,28 проміле.

"Я шкодую про те, що сталося. Я переоцінив себе і не буду виправдовуватися. Для міністра така поведінка неприпустима. Я засвоїв урок", - сказав Ааб.

Міністр розповів, що напередодні був у гостях у друзів: вони ходили в сауну, вживали міцний алкоголь. Поліція зупинили автомобіль Ааба 11 березня у районі торгового центру Lõunakeskus.

"Прошу вибачення у всіх жителів Естонії, колег, друзів і родичів", - сказав Яак Ааб.

У вівторок вранці міністр подав офіційну заяву про відставку, проінформувавши в суботу попередньо про свій намір прем'єр-міністра, а в понеділок - соратників по Центристської партії.

Як покарання Яаку Аабу призупинено дію його водійських прав на місяць.

Нагадаємо, що депутат від урядової "Ліберальної партії" Данії Якоб Енгель-Шмідт втратив дві роботи та представництво свого виборчого округу після того, як був спійманий під впливом кокаїну за кермом.