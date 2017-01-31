Евакуація з обстрілюваної Авдіївки може початися вже завтра

Евакуація цивільних з обстрілюваної Авдіївки може початися вранці 1 лютого.

"Рішення про евакуацію досі не прийнято, також через обстріли. Але, можливо, завтра, з 8:00 буде проведена евакуація", - заявила речник ДСНС в Донецькій області Вероніка Бахал, інформує РБК-Україна.

За її словами, аварійно-ремонтні роботи з відновлення інфраструктури наразі неможливі через обстріли. Провести їх можна буде після припинення бойових дій і обстеження території саперами.

Нагадаємо, президент Петро Порошенко провів нараду з керівниками силових відомств у зв’язку із різким загостренням ситуації в Авдіївці Донецької області.

Зазначимо, що місто Авдіївка, Донецької області, вже третю добу через регулярні атаки бойовиків перебуває без світла і частково без водопостачання. Місцевий коксохімічний завод також вимушений зупиняти свою діяльність. Ще гірша ситуація на окраїні міста: бойовики не припиняють обстріли, а наші військові, фактично, без відпочинку стримують атаку ворога.