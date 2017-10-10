Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Еволюція окупаційних військ на Донбасі з 2014 року, - ІНФОГРАФІКА "ІС"

Підрозділами бойовиків командує штаб 8-ї загальновійськової армії Південного округу ВС РФ
Військові експерти групи "Інформаційний спротив" показали, як змінювався формат і склад бандформувань на Донбасі.
Еволюція окупаційних військ на Донбасі з 2014 року, - ІНФОГРАФІКА "ІС" Фото: volynnews.com

"Якщо в 2014 році, на початку російського наступу, метою збройних формувань окупанта було максимально дестабілізувати Донбас, то у 2017 році це вже інший рівень - переформатувати" армійські корпуси "" Л-ДНР "в повноцінні структури Збройних сил Російської Федерації", - повідомляється на сайті "ІС".

Відзначається, що три роки тому терористами керували місцеві бойовики, "козаки", представники ФСБ Росії, ГРУ та Генштабу окупантів. Сьогодні ж підрозділами терористів командує штаб 8-ої загальновійськової армії Південного округу ВС РФ.

Читайте також: Легендарний генерал з АТО: Якщо ми зараз візьмемо Донецьк, це розв'яже Росії руки

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

10 10 2017 11:20
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Судити по-новому": недоброчесні майбутні судді "прозорого" Верховного Суду

"Судити по-новому": недоброчесні майбутні судді "прозорого" Верховного Суду

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.