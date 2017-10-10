Еволюція окупаційних військ на Донбасі з 2014 року, - ІНФОГРАФІКА "ІС"

Військові експерти групи "Інформаційний спротив" показали, як змінювався формат і склад бандформувань на Донбасі.

"Якщо в 2014 році, на початку російського наступу, метою збройних формувань окупанта було максимально дестабілізувати Донбас, то у 2017 році це вже інший рівень - переформатувати" армійські корпуси "" Л-ДНР "в повноцінні структури Збройних сил Російської Федерації", - повідомляється на сайті "ІС".

Відзначається, що три роки тому терористами керували місцеві бойовики, "козаки", представники ФСБ Росії, ГРУ та Генштабу окупантів. Сьогодні ж підрозділами терористів командує штаб 8-ої загальновійськової армії Південного округу ВС РФ.

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