ПОЛІТИКА НОВИНИВійськові експерти групи "Інформаційний спротив" показали, як змінювався формат і склад бандформувань на Донбасі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Еволюція окупаційних військ на Донбасі з 2014 року, - ІНФОГРАФІКА "ІС"
Підрозділами бойовиків командує штаб 8-ї загальновійськової армії Південного округу ВС РФ
Фото: volynnews.com
"Якщо в 2014 році, на початку російського наступу, метою збройних формувань окупанта було максимально дестабілізувати Донбас, то у 2017 році це вже інший рівень - переформатувати" армійські корпуси "" Л-ДНР "в повноцінні структури Збройних сил Російської Федерації", - повідомляється на сайті "ІС".
Відзначається, що три роки тому терористами керували місцеві бойовики, "козаки", представники ФСБ Росії, ГРУ та Генштабу окупантів. Сьогодні ж підрозділами терористів командує штаб 8-ої загальновійськової армії Південного округу ВС РФ.
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10 10 2017 11:20 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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