EX.UA запрацював на домені fex.net

Сервіс обміну файлами EX.UA запустився на новому домені fex.net після заяви про припинення роботи.

Відомий сервіс як і раніше дозволяє анонімний обмін файлами та їхнє автоматичне конвертування для перегляду та програвання. Про це йдеться у повідомленні компанії.

Згідно з інформацією, завантажені файли зберігаються 7 днів. Також є система сповіщення клієнта про час зберігання файлів.

Окрім того, сервіс дозволяє зареєструвати електронну пошту на домені @fex.net.

Зазначимо, сервіс зберігання інформації Ex.ua планує продати свій домен за один млн доларів.

Нагадаємо, що 16 листопада, найбільший в Україні файлообмінник EX.UA повідомив про рішення припинити роботу.

У такий спосіб ресурс відреагував на закон про держпідтримку кіно і боротьбу з піратством в інтернеті (№ 3081-д).