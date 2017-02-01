EX.UA запрацював на домені fex.net
Відомий сервіс як і раніше дозволяє анонімний обмін файлами та їхнє автоматичне конвертування для перегляду та програвання. Про це йдеться у повідомленні компанії.
Згідно з інформацією, завантажені файли зберігаються 7 днів. Також є система сповіщення клієнта про час зберігання файлів.
Окрім того, сервіс дозволяє зареєструвати електронну пошту на домені @fex.net.
Зазначимо, сервіс зберігання інформації Ex.ua планує продати свій домен за один млн доларів.
Нагадаємо, що 16 листопада, найбільший в Україні файлообмінник EX.UA повідомив про рішення припинити роботу.
У такий спосіб ресурс відреагував на закон про держпідтримку кіно і боротьбу з піратством в інтернеті (№ 3081-д).
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