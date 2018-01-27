Ейфелева вежа згасне на знак жалоби за жертвами теракту в Кабулі

У ніч на неділю, 28 січня, в Парижі згаснуть вогні Ейфелевої вежі на знак жалоби і скорботи за жертвами терористичного акту в центрі Кабула.

Про це повідомила мер французької столиці Анн Ідальго.

"Сьогодні ввечері – опівночі – Ейфелева вежа згасне на знак пам'яті за жертвами мерзенного теракту, який було скоєно у центрі Кабула", – написала вона.

За словами мера, цим символічним жестом Париж має намір висловити солідарність з мешканцями Афганістану.

"Місто Париж, парижанки і парижани зараз разом з афганським народом, який вчергове зітштовхнувся з варварством терористів", – підкреслила Ідальго.

Зазвичай Ейфелева вежа світиться вогнями до першої години ночі, після чого освітлення вимикають до вечора наступного дня. В останні роки монумент регулярно використовується для символічних акцій, пов'язаних з різними трагічними подіями у Франції та світі.

Нагадаємо, 27 січня після обіду за місцевим часом у столиці Афганістану Кабулі терорист-смертник підірвав на одному з КПП в кварталі, де розташовані іноземні посольства та багато урядових будівель, бомбу, заховану в машині швидкої допомоги. Відповідальність за вибух взяв на себе рух "Талібан". Унаслідок вибуху, за останніми даними, загинули 95 осіб, ще 163 дістали поранення.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш різко засудив теракт, про що повідомив офіційний представник генсека Стефан Дюжаррик.

"Генеральний секретар різко засуджує сьогоднішню атаку в центрі Кабула, відповідальність за яку узяв рух "Талібан". Такі безладні напади грубо порушують права людини і міжнародне гуманітарне право та ніколи не можуть бути виправдані. Ті, хто стоять за сьогоднішнім нападом, повинні постати перед правосуддям", – йдеться в заяві.

Генсек також висловив свої співчуття сім'ям загиблих та побажав швидкого одужання пораненим.

В Євросоюзі сумують за загиблими внаслідок теракту в Кабулі, співчувають сім'ям і друзям жертв і бажають якнайшвидшого одужання пораненим.

"Втретє протягом тижня цивільні особи в Афганістані стали мішенню жахливих терористичних нападів. Мої думки і думки громадян Європейського союзу звернені до афганського народу після сьогоднішньої атаки в Кабулі", – заявила глава дипломатії ЄС Федеріка Могеріні.

Могеріні підкреслює у своєму комюніке, що такі дії спрямовані "проти народу Афганістану, проти примирення, проти світу". За її словами, занадто довго прагнення більшості жити в мирі було заручником боротьби за владу меншості. Глава європейської дипломатії запевнила, що Європейський союз завжди діяв і буде діяти спільно з народом Афганістану, з його урядом, з усіма, хто домагається миру.