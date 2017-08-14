Фабрикація звинувачень щодо Мартиненка призвела до справи проти швейцарського прокурора, - адвокат

Результатом спроб сфабрикувати в Україні звинувачення проти колишнього депутата Миколи Мартиненка стало відсторонення від розслідування та порушення кримінальної справи проти швейцарського прокурора Урса Колі.

Захисник вказав, що "влітку 2013 р. прокурору Колі майстерно підкинули матеріали про нібито фігурування українського депутата в нібито схемах, пов’язаних з "Енергоатомом", і про перерахунок грошей на нібито рахунок Миколи Мартиненка в швейцарському банку. Формуляр із швейцарського банку про нібито відкриття рахунку на його ім’я, який став головним “доказом”, насправді був "фільчиною грамотою". Ніде не було підпису Миколи Мартиненка", - повідомила прес-служба Миколи Мартиненка з посиланням на його адвоката Петра Бойка.

"Амбіційний прокурор 4 роки намагався знайти хоч якісь факти, які б підтверджували фігурування Миколи Мартиненка – але безуспішно. Справа зайшла в глухий кут і вже давно мала б бути закрита. Заанґажованість Урса Колі щодо Миколи Мартиненка стала очевидною навіть для швейцарської прокуратури та швейцарського міністерства юстиції. Швейцарська прокуратура після звернення Мартиненка порушила проти свого прокурора кримінальну справу та відсторонила його від розслідування. Прокурор став обвинуваченим. Це безпрецедентний випадок для швейцарської правоохоронної системи. І він став наслідком втягування цього прокурора в політичну боротьбу в іншій країні", - пише захисник Мартиненка.

За його інформацією, "розслідування швейцарської прокуратури по самому Колі встановило, що він активно контактував з українськими політиками. Зокрема, в порушення швейцарського законодавства прокурор незаконно розголошував непідтверджену інформацію українському депутату Сергію Лещенку та іншим особам. Лещенко маніпулятивно її використовував у масштабній піар-кампанії для формування негативного іміджу Миколи Мартиненка. На підставі інтернет-публікацій Лещенка НАБУ в грудні 2015 р. гучно відкриває кримінальні провадження".

Адвокат повідомив, що в другій половині серпня в Швейцарії відбудеться "перехресний допит прокурора Колі та дотичних до цього осіб. Серед цих осіб можуть бути і чинні українські політики. Їм доведеться відповідати на дуже невигідні для себе питання – про порушення швейцарських законів та маніпуляції навколо Миколи Мартиненка. Причому цим особам загрожує перспектива кримінальної відповідальності в Швейцарії".

Захист звернувся до українського суду щодо дозволу на разовий виїзд Миколи Мартиненка до Швейцарії для захисту своїх прав та підготовки до участі в перехресному допиті прокурора Колі. "Екс-депутат ніколи не мав наміру переховуватись і щоразу повертався до України після всіх закордонних відряджень", - вказав Бойко.

"Але Солом’янський райсуд Києва сьогодні відмовив Миколі Мартиненку у поїздці до Швейцарії. Це стало ще одним свідченням порушення його права на захист і буде використано нами в Європейському суді з прав людини. Саме там буде поставлено крапку у масштабних фальсифікаціях навколо Миколи Мартиненка", – наголосив адвокат.

Він акцентував: "всі заяви Лещенка та інших “антикорупціонерів” про нібито “справи по Мартиненку в Чехії і Австрії” – не відповідають дійсності".

Захисник екс-депутата також наголосив: "всі причетні до фабрикації звинувачень на адресу Миколи Мартиненка рано чи пізно понесуть заслужену кримінальну відповідальність".