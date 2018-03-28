Декілька користувачів мессенджера Facebook подали позов на компанію

Три користувачі додатка Facebook Messenger подали до Федерального суду американського штату Каліфорнія перший позов проти Facebook.

Як повідомляє Reuters, за заявою користувачів, соціальна мережа порушила принцип конфіденційності персональних даних, збираючи інформацію про телефонні дзвінки і SMS.

Від компанії вимагають відшкодування збитків, проте сума не вказується.

Відзначається, що позов претендує на статус колективного від імені всіх ошуканих користувачів.

У Facebook поки не відреагували на позов.

Нагадаємо, засновник Facebook Марк Цукерберг не з'явиться особисто в британський парламент для надання свідчень у справі про збір даних користувачів.

Згідно із масштабним розлідуванням журналістів, компанія Cambridge Analytica, яка вивчала переваги виборців в інтересах Дональда Трампа, використовувала дані Facebook про більш ніж 50 млн користувачів без їхньої згоди. 20 березня британський телеканал Channel 4 опублікував третю частину розслідування про компанію Cambridge Analytica. У ньому показали кадри, відзняті прихованою камерою. На них відсторонений гендиректор Александр Нікс розповідає, як його компанія організувала для Трампа всю кампанію в інтернеті та на телебаченні і що саме на даних Cambridge Analytica будувалась уся стратегія.

На підставі цих даних компанія під час виборів президента США показувала користувачам ангажовану політичну рекламу. У Facebook заявили, що не мають відношення до діяльності компанії Cambridge Analytica.

Капіталізація Facebook за тиждень впала на 58 млрд доларів.