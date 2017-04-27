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Facebook боротиметься зі спробами країн використовувати соцмережу для пропаганди

Про які саме держави йдеться, як зазначає Reuters, не уточнюється
Адміністрація соціальної мережі Facebook має намір протидіяти спробам різних держав вплинути з її допомогою на громадську думку
Facebook боротиметься зі спробами країн використовувати соцмережу для пропаганди Фото: Reuters

Журналісти ознайомилися з доповіддю Facebook на цю тему, яка буде опублікована протягом доби.

Про це повідомило агентство Reuters.

У документі говориться, що ряд країн намагалися маніпулювати настроями людей шляхом поширення в соціальній мережі різної інформації, в тому числі що не відповідає дійсності. Компанія заявляє про намір протидіяти такі операції.

Про які саме держави йдеться, як зазначає Reuters, не уточнюється.

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