Facebook боротиметься зі спробами країн використовувати соцмережу для пропаганди

Про які саме держави йдеться, як зазначає Reuters, не уточнюється

Адміністрація соціальної мережі Facebook має намір протидіяти спробам різних держав вплинути з її допомогою на громадську думку

Журналісти ознайомилися з доповіддю Facebook на цю тему, яка буде опублікована протягом доби.

Про це повідомило агентство Reuters.

У документі говориться, що ряд країн намагалися маніпулювати настроями людей шляхом поширення в соціальній мережі різної інформації, в тому числі що не відповідає дійсності. Компанія заявляє про намір протидіяти такі операції.

Про які саме держави йдеться, як зазначає Reuters, не уточнюється.