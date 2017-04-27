ПОЛІТИКА НОВИНИАдміністрація соціальної мережі Facebook має намір протидіяти спробам різних держав вплинути з її допомогою на громадську думкуПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Facebook боротиметься зі спробами країн використовувати соцмережу для пропаганди
Про які саме держави йдеться, як зазначає Reuters, не уточнюється
Фото: Reuters
Журналісти ознайомилися з доповіддю Facebook на цю тему, яка буде опублікована протягом доби.
Про це повідомило агентство Reuters.
У документі говориться, що ряд країн намагалися маніпулювати настроями людей шляхом поширення в соціальній мережі різної інформації, в тому числі що не відповідає дійсності. Компанія заявляє про намір протидіяти такі операції.
Про які саме держави йдеться, як зазначає Reuters, не уточнюється.
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27 04 2017 23:21 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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