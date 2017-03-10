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Facebook наймає 1 тис. осіб через дані щодо покупки реклами з РФ

Компанія інвестує більше коштів в програмне забезпечення для автоматичного видалення фейкової реклами
Facebook планує найняти ще 1000 осіб для перевірки рекламних оголошень через інформацію про те, що Росія купувала політичну рекламу в соцмережі під час виборів в США.
Facebook наймає 1 тис. осіб через дані щодо покупки реклами з РФ Фото: Reuters

Про це йдеться в заяві Facebook в понеділок, передає Reuters.

Відзначається, що нові співробітники будуть найняті в наступному році.

Також компанія інвестує більше коштів в програмне забезпечення для автоматичного видалення фейкової реклами.

"Перегляд реклами означає, що буде оцінюватися не тільки її зміст, а й контекст, в якому вона була куплена, і цільова аудиторія, тому ми змінюємо систему перевірки оголошень, щоб приділяти більше уваги цим сигналам", - сказали в компанії.

Нагадаємо, що у компанії Facebook заявили, що протягом двох років, акаунти, які діяли з Росії, купували і поширювали в соцмережі політичну рекламу.

Як відомо, ФБР займається розслідуванням спроб втручання Росії в американські вибори 2016 року і того, чи мала зв’язки команда нинішнього президента Дональда Трампа з Кремлем. Сам Трамп неодноразово називав подібні звинувачення полюванням на відьом.

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03 10 2017 06:49
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