Facebook не рекомендує користувачам антивірус Касперського

Раніше, компанія "Kaspersky Lab" неодноразово заперечувала зв'язки з будь-яким урядом і звинувачення у кібершпигунстві

Facebook в минулому році видалив російську компанію Kaspersky Lab зі свого списку антивірусних пропозицій користувачам, що заходять на сайт соціальної мережі з комп'ютера, який може бути заражений шкідливим кодом.

Про це компанія заявила Конгресу США, відповідаючи на питання про втручання РФ у вибори в 2016 році, пише Reuters.

"У жовтні 2017 роки ми видалили антивірусне програмне забезпечення Касперського зі списку продуктів, які ми надаємо цим користувачам", - написало керівництво Facebook у відповідях Конгресу.

Раніше, компанія "Kaspersky Lab" неодноразово заперечувала зв'язки з будь-яким урядом і звинувачення у кібершпигунстві.

У грудні президент США Дональд Трамп підписав закон, який забороняє використання програмного забезпечення компанії Kaspersky Lab в урядових структурах США у зв'язку з побоюваннями, що воно використовувалося Росією для шпигунства.

Нагадаємо, 13 грудня президент США Дональд Трамп підписав закон, який забороняє використання програмного забезпечення компанії Kaspersky Lab в урядових структурах США у зв'язку з побоюваннями, що воно використовувалося Росією для шпигунства.