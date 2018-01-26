Facebook не рекомендує користувачам антивірус Касперського
Про це компанія заявила Конгресу США, відповідаючи на питання про втручання РФ у вибори в 2016 році, пише Reuters.
"У жовтні 2017 роки ми видалили антивірусне програмне забезпечення Касперського зі списку продуктів, які ми надаємо цим користувачам", - написало керівництво Facebook у відповідях Конгресу.
Раніше, компанія "Kaspersky Lab" неодноразово заперечувала зв'язки з будь-яким урядом і звинувачення у кібершпигунстві.
У грудні президент США Дональд Трамп підписав закон, який забороняє використання програмного забезпечення компанії Kaspersky Lab в урядових структурах США у зв'язку з побоюваннями, що воно використовувалося Росією для шпигунства.
Нагадаємо, 13 грудня президент США Дональд Трамп підписав закон, який забороняє використання програмного забезпечення компанії Kaspersky Lab в урядових структурах США у зв'язку з побоюваннями, що воно використовувалося Росією для шпигунства.
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