Facebook розсекретила, яку інформацію збирає про користувачів

Соцмережа знає майже все про ваші мобільні телефони

Соцмережа Facebook докладно перерахувала всі відомості про користувачів і пристрої, які вона збирає і відстежує.

Компанія серед відомостей про пристрій отримує інформацію про операційні системи, версії програмного забезпечення, рівень заряду батареї, потужності стільникового сигналу, доступне місце для зберігання файлів, тип браузера, типи і назви додатків і файлів, плагіни, - інформує BBC.

Відомості про операції, які отримує Facebook, включають інформацію про операції та дії в пристрої - наприклад, відкрите вікно чи у фоновому режимі, про рух мишки (це допомагає відрізняти людей від ботів).

Також Facebook знає ідентифікатори користувача, в тому числі унікальні ідентифікатори, ID пристроїв і інші ідентифікатори, в тому числі з ігор, додатків або особистих акаунтів, ID сімейних пристроїв (і інших ідентифікаторів, пов'язаних з продуктами Facebook і прив'язаних до одного пристрою або акаунту).

Соцмережі доступні відомості про сигнал Bluetooth і інформація про найближчі пункти доступу до Wi-Fi, радіомаяки і стільникові вежі; інформація, яку користувач дозволяє отримати через налаштування - наприклад, доступ до геолокації, камері і фотографій; назва мобільного оператора або провайдера користувача, мова, часовий пояс, номер мобільного телефону, IP-адреса, швидкість зв'язку і, в деяких випадках, інформація про найближчі або підключені до тієї самої мережі пристрої, що допомагає, наприклад, передати відеозапис із телефону на телевізор користувача; інформація з cookie-файлів, яка зберігається на пристрої користувача, у тому числі ID і налаштування.

Нагадаємо, компанія Facebook за останні 10 років надала доступ до даних користувачів щонайменше 60 компаніям, що займаються виробництвом телефонів. Серед цих компаній Apple, Amazon, BlackBerry, Microsoft і Samsung.

Також, Facebook перекриє Huawei доступ до персональних даних користувачів.