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Facebook співпрацює зі спецпрокурором США у справі РФ

Цукерберг заявив, що не може дати гарантій того, що Росія не буде в майбутньому втручатися в американські вибори
Засновник і власник соціальної мережі Facebook Марк Цукерберг заявив, що компанія співпрацює з офісом американського спецпрокурора Роберта Мюллера, який веде розслідування ймовірного російського втручання у вибори президента США.
Facebook співпрацює зі спецпрокурором США у справі РФ Марк Цукерберг. Фото: wbur.org

Про це повідомляє Reuters.

"Я хочу бути обережним тут, оскільки наша робота зі спецпрокурором конфіденційна, і я хочу переконатися, що під час відкритої сесії я не розкриваю чогось конфіденційного. Дозвольте мені пояснити, що я не впевнений, чи була повістка (від Мюллера), але я знаю, що ми співпрацюємо з ними", - сказав Цукерберг, виступаючи на слуханнях в Конгресі США.

Цукерберг заявив, що не може дати гарантій того, що Росія не буде в майбутньому втручатися в американські вибори.

"Сенатор, ні, я не можу гарантувати невтручання Росії, оскільки у нас йдуть перегони озброєнь. Поки будуть існувати люди в Росії, робота яких втручатися у вибори, - буде триває конфлікт", - заявив Цукерберг.

Нагадаємо, навколо соціальної мережі Facebook спалахнув найграндіозніший в історії скандал. Дані 50 млн користувачів соцмережі були передані третій стороні - компанії Cambridge Analytica, яка допомагала в президентській кампанії Дональда Трампа.

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11 04 2018 06:50
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