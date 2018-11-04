Facebook співпрацює зі спецпрокурором США у справі РФ
Про це повідомляє Reuters.
"Я хочу бути обережним тут, оскільки наша робота зі спецпрокурором конфіденційна, і я хочу переконатися, що під час відкритої сесії я не розкриваю чогось конфіденційного. Дозвольте мені пояснити, що я не впевнений, чи була повістка (від Мюллера), але я знаю, що ми співпрацюємо з ними", - сказав Цукерберг, виступаючи на слуханнях в Конгресі США.
Цукерберг заявив, що не може дати гарантій того, що Росія не буде в майбутньому втручатися в американські вибори.
"Сенатор, ні, я не можу гарантувати невтручання Росії, оскільки у нас йдуть перегони озброєнь. Поки будуть існувати люди в Росії, робота яких втручатися у вибори, - буде триває конфлікт", - заявив Цукерберг.
Нагадаємо, навколо соціальної мережі Facebook спалахнув найграндіозніший в історії скандал. Дані 50 млн користувачів соцмережі були передані третій стороні - компанії Cambridge Analytica, яка допомагала в президентській кампанії Дональда Трампа.
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