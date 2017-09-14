Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Facebook таємно створює голосового помічника, - ЗМІ

Створенням помічника займається новий підрозділ, який відповідає за споживчі технології
Компанія Facebook у секретному режимі створює голосового помічника, який конкуруватиме з Siri та Alexa.
Facebook таємно створює голосового помічника, - ЗМІ фейсбук месенджер

Про це повідомляє Business Insider.

Виток даних про новий продукт виявив програміст Блейк Цузакі - він знайшов натяки на голосового помічника в останній версії мобільної програми Facebook. Згідно з отриманими даними, голосовий помічник виконуватиме традиційні завдання: шукати інформацію, робити різні пропозиції користувачеві, наприклад, оцінювати ймовірність виграшу тієї чи іншої спортивної команди.

Цузакі каже, що вперше побачив в коді сліди голосового помічника у вересні. Зараз він законсервований і нефункціональний, але програміст каже, що йому вдалося змусити його виконувати деякі команди. У прес-службі Facebook подробиць не повідомили, але зазначили, що наразі в додатку немає активного голосового помічника і тести на обмеженій аудиторії також не проводяться.

Офіційно компанія завжди спростовувала повідомлення про роботу над голосовим асистентом. Але поінформовані джерела повідомляють, що створенням помічника займається новий підрозділ, який відповідає за споживчі технології. Припускається, що помічник розробляють для нового домашнього девайсу від Facebook - проекту Aloha, який поєднає опції відеозв'язку та розумної колонки.

Очікують, що Aloha з'явиться в травні 2018 року. Пристрій має конкурувати з Amazon Echo і без потужного помічника це буде важко зробити.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

14 09 2017 20:45
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Координатор акції за легалізацію нерозмитнених авто: Луценко пропонує загнати 2 млн людей у боргову яму

Координатор акції за легалізацію нерозмитнених авто: Луценко пропонує загнати 2 млн людей у боргову яму

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.