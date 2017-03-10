Facebook тестує авторизацію по обличчю власника
Про це повідомляє Ain.ua.
Однак, поки що ця функція розглядається не як один з основних способів авторизації, а як допоміжна опція при відновленні доступу до аккануту.
"Ми тестуємо нову функцію для тих користувачів, які хочуть швидко і просто авторизуватися під час відновлення доступу до аккаунту. Ця функція буде доступна тільки на тих пристроях, з яких ви вже pf[jlbkb в мережу. Це - ще один крок, поряд з двухфакторной авторизацією по SMS, який ми робимо для того, щоб власники акаунтів могли підтвердити свою особистість", - повідомили в компанії виданню TechCrunch.
Якщо виявиться, що функція дійсно корисна для користувачів і її не скомпрометують хакери, Facebook зробить її доступною для більшого числа людей.
12 вересня відбулася презентація Apple, де презентували нові моделі - iPhone 8 / iPhone 8 Plus і iPhone X, з технологією Face ID.
Нагадаємо, що у компанії Facebook заявили, що протягом двох років, акаунти, які діяли з Росії, купували і поширювали в соцмережі політичну рекламу.
Разом з тим, Facebook виявив активність створених Росією фейкових акаунтів, для поширення у соцмережі політичної реклами під час минулих виборів президента США і передав всю отриману інформацію ФБР.
Як відомо, ФБР займається розслідуванням спроб втручання Росії в американські вибори 2016 року і того, чи мала зв’язки команда нинішнього президента Дональда Трампа з Кремлем. Сам Трамп неодноразово називав подібні звинувачення полюванням на відьом.
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