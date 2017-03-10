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Facebook тестує авторизацію по обличчю власника

У Facebook може з'явитися своя версія Face ID - авторизація користувача для доступу до його облікового запису через ідентифікацію особи.
Facebook тестує авторизацію по обличчю власника фейсбук месенджер

Про це повідомляє Ain.ua.

Однак, поки що ця функція розглядається не як один з основних способів авторизації, а як допоміжна опція при відновленні доступу до аккануту.

"Ми тестуємо нову функцію для тих користувачів, які хочуть швидко і просто авторизуватися під час відновлення доступу до аккаунту. Ця функція буде доступна тільки на тих пристроях, з яких ви вже pf[jlbkb в мережу. Це - ще один крок, поряд з двухфакторной авторизацією по SMS, який ми робимо для того, щоб власники акаунтів могли підтвердити свою особистість", - повідомили в компанії виданню TechCrunch.

Якщо виявиться, що функція дійсно корисна для користувачів і її не скомпрометують хакери, Facebook зробить її доступною для більшого числа людей.

12 вересня відбулася презентація Apple, де презентували нові моделі - iPhone 8 / iPhone 8 Plus і iPhone X, з технологією Face ID.

Нагадаємо, що у компанії Facebook заявили, що протягом двох років, акаунти, які діяли з Росії, купували і поширювали в соцмережі політичну рекламу.

Разом з тим, Facebook виявив активність створених Росією фейкових акаунтів, для поширення у соцмережі політичної реклами під час минулих виборів президента США і передав всю отриману інформацію ФБР.

Як відомо, ФБР займається розслідуванням спроб втручання Росії в американські вибори 2016 року і того, чи мала зв’язки команда нинішнього президента Дональда Трампа з Кремлем. Сам Трамп неодноразово називав подібні звинувачення полюванням на відьом.

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03 10 2017 21:24
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