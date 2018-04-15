Facebook у 2017 році витратив дев'ять мільйонів доларів на безпеку Цукерберга

За рік витрати зросли майже в півтора рази

Компанія Facebook у 2017 році витратила на забезпечення безпеки і оплату поїздок свого керівника Марка Цукерберга дев'ять мільйонів доларів.

Про це повідомляє CNN.

Порівняно з попереднім роком, зазначає CNN, витрати зросли майже у 1,5 рази – з $5,8 млн.

Загалом з 2015 року компанія витратила на безпеку Цукерберга близько $20 млн. Facebook, зокрема, повністю оплачує поїздки Цукерберга на приватному літаку, обслуговування на борту, а також охорону його будинку.

Читайте також: Що ми дізналися з історії про Facebook та Cambridge Analytica?

У Facebook необхідність витрат обгрунтували "загрозами безпеці Цукерберга, безпосередньо пов'язаними з його роллю засновника і керівника компанії".

"Ми потребуємо цих заходів безпеки за рахунок компанії через важливість містера Цукерберга для Facebook", – йдеться в заяві соціальної мережі.