Facebook у 2017 році витратив дев'ять мільйонів доларів на безпеку Цукерберга
Про це повідомляє CNN.
Порівняно з попереднім роком, зазначає CNN, витрати зросли майже у 1,5 рази – з $5,8 млн.
Загалом з 2015 року компанія витратила на безпеку Цукерберга близько $20 млн. Facebook, зокрема, повністю оплачує поїздки Цукерберга на приватному літаку, обслуговування на борту, а також охорону його будинку.
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У Facebook необхідність витрат обгрунтували "загрозами безпеці Цукерберга, безпосередньо пов'язаними з його роллю засновника і керівника компанії".
"Ми потребуємо цих заходів безпеки за рахунок компанії через важливість містера Цукерберга для Facebook", – йдеться в заяві соціальної мережі.
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