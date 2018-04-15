Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Facebook у 2017 році витратив дев'ять мільйонів доларів на безпеку Цукерберга

За рік витрати зросли майже в півтора рази
Компанія Facebook у 2017 році витратила на забезпечення безпеки і оплату поїздок свого керівника Марка Цукерберга дев'ять мільйонів доларів.
Facebook у 2017 році витратив дев Фото: reuters.com

Про це повідомляє CNN.

Порівняно з попереднім роком, зазначає CNN, витрати зросли майже у 1,5 рази – з $5,8 млн.

Загалом з 2015 року компанія витратила на безпеку Цукерберга близько $20 млн. Facebook, зокрема, повністю оплачує поїздки Цукерберга на приватному літаку, обслуговування на борту, а також охорону його будинку.

Читайте також: Що ми дізналися з історії про Facebook та Cambridge Analytica?

У Facebook необхідність витрат обгрунтували "загрозами безпеці Цукерберга, безпосередньо пов'язаними з його роллю засновника і керівника компанії".

"Ми потребуємо цих заходів безпеки за рахунок компанії через важливість містера Цукерберга для Facebook", – йдеться в заяві соціальної мережі.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

15 04 2018 19:55
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Олександр Матяш про ветеранський бізнес: Хочу, щоб напис "made in Ukraine" був гарантією якості

Олександр Матяш про ветеранський бізнес: Хочу, щоб напис "made in Ukraine" був гарантією якості

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.