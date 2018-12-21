Facebook відкриє у Ризі центр, який шукатиме в постах "мову ненависті"

Компанія Facebook відкриє у латвійській столиці відділення, яке займатиметься модерацією публікацій користувачів соціальної мережі, мовами країн Балтії, а також російською мовою.

Близько 150 працівників ризького офісу відстежуватимуть публікації на мовах країн Балтії (латиською, литовською і естонською), а також російською мовою. Офіс у Ризі у 2019 році на замовлення Facebook відкриє німецька компанія CCC (Competence Call Center). Основним завданням ризького підрозділу буде перевірка того, наскільки публікації користувачів відповідають стандартам соціальної мережі, повідомляє "Укрінформ".

"Люди, які вважають, що побачили щось, що не відповідає правилам змісту, повідомляють про це нам. Далі ми використовуємо комбінацію автоматичних рішень і людської участі. Участь людини дуже важлива. З огляду на наші розміри, ви можете уявити кількість повідомлень, які ми отримуємо", - заявив Аллан.

За його словами, якщо мова йде про "мову ненависті", то важливо, щоб модератор володів цією мовою. Тому в Ризі працюватимуть люди, які володіють мовами Східної Європи. Уточнюється, що в майбутньому "лінгвістичне коло" планується розширити.

Виконавчий директор ССС Ульф Хербрехт заявив, що в Ризі буде забезпечене робоче середовище вищої якості і найкраща в галузі підтримка команді, така ж, як і в інших подібних центрах Facebook - у Барселоні і Ессені.

На даний момент модерацію публікацій на Facebook забезпечують близько 30 тисяч людей.

Додамо, що прокуратура штату Вашингтон відкрила провадження проти соціальної мережі Facebook через витік даних до компанії Cambridge Analytica.