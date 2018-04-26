Facebook відмовився давати свідчення у Конгресі США

Проте зазначили, що готові до діалогу з конгресменами

Соціальна мережа Facebook відхилила запрошення Палати представників Конгресу США дати свідчення на слуханні 26 квітня щодо скандалу з витоком даних понад 87 млн користувачів.

"Компанія заявила, що, незважаючи на те, що вона не з’явиться на слуханні, вона чекає довготривалого діалогу з конгресменами щодо твердої прихильності Facebook бути платформою для всіх ідей та думок", - йдеться в повідомленні, повідомляє Reuters.

У березні Конгрес США запросив Цукерберга дати пояснення щодо витоку даних Facebook.

Раніше засновника Facebook Марка Цукерберга запросили до Європарламенту після скандалу про збір даних користувачів соцмережі та втручання у вибори США.

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"Слухання щодо Facebook показують, що ще залишається занепокоєння через дотримання жорстких стандартів конфіденційності даних ЄС.. Ми впевнені, що пан Цукерберг також готовий відповісти на наші запитання, показуючи, що він однаково налаштований до відповідальності перед європейськими громадянами", - наголосив Таяні.

Наразі у Facebook не відповіли на запит The Washington Post щодо наміру допитати співзасновника соцмережі у ЄС.

Раніше Марк Цукерберг заявив, що компанія співпрацює з офісом американського спецпрокурора Роберта Мюллера, який веде розслідування ймовірного російського втручання у вибори президента США.

Нагадаємо, Facebook видалив більш ніж 270 сторінок і акаунтів, пов'язаних з російським "Агентством інтернет-досліджень", відомим як "фабрика тролів".