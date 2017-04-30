Facebook відмовився на прохання Росії розсекретити дані користувачів

Соціальна мережа Facebook відмовилася надати дані чотирьох користувачів, запит на які російська влада надіслала з липня по грудень 2016 року.

Про це йдеться в звіті Facebook про державні запити за друге півріччя 2016 року.

Зазначається, що Facebook відповів відмовою на всі чотири запити.

Загалом за цей час Facebook отримав 64 279 запитів від урядів різних країн з вимогою надати дані про користувачів. При цьому, деякі країни робили запити на тисячу і більше акаунтів своїх громадян.

Переважна кількість запитів надходять із США, 83,46% з них Facebook задовольнив.

Також масово цікавилися акаунтами своїх громадян Франція, Великобританія, Індія, Німеччина, Бразилія, Італія, Пакистан та Польща.

За словами представників Facebook, левова частка всіх запитів в світі пов'язана з кримінальними злочинами, такими як пограбування та викрадення. В основному влада запитує базову інформацію про користувача, наприклад, його ім'я, контент облікового запису, дані про IP-адресу і як довго він є користувачем соцмережі.

Нагадаємо, адміністрація соціальної мережі Facebook має намір протидіяти спробам різних держав вплинути з її допомогою на громадську думку.