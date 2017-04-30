Реєстрація Вхід
RSS
ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

Facebook відмовився на прохання Росії розсекретити дані користувачів

Загалом Facebook отримав 64 279 запитів від урядів різних країн
Соціальна мережа Facebook відмовилася надати дані чотирьох користувачів, запит на які російська влада надіслала з липня по грудень 2016 року.
Facebook відмовився на прохання Росії розсекретити дані користувачів Фото: digitaltrends.com

Про це йдеться в звіті Facebook про державні запити за друге півріччя 2016 року.

Зазначається, що Facebook відповів відмовою на всі чотири запити.

Загалом за цей час Facebook отримав 64 279 запитів від урядів різних країн з вимогою надати дані про користувачів. При цьому, деякі країни робили запити на тисячу і більше акаунтів своїх громадян.

Переважна кількість запитів надходять із США, 83,46% з них Facebook задовольнив.

Також масово цікавилися акаунтами своїх громадян Франція, Великобританія, Індія, Німеччина, Бразилія, Італія, Пакистан та Польща.

За словами представників Facebook, левова частка всіх запитів в світі пов'язана з кримінальними злочинами, такими як пограбування та викрадення. В основному влада запитує базову інформацію про користувача, наприклад, його ім'я, контент облікового запису, дані про IP-адресу і як довго він є користувачем соцмережі.

Нагадаємо, адміністрація соціальної мережі Facebook має намір протидіяти спробам різних держав вплинути з її допомогою на громадську думку.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

30 04 2017 23:59
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Запуск Ан-132D: (З)можемо і без Росії

Запуск Ан-132D: (З)можемо і без Росії1

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.