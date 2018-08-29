Facebook вперше видалив сторінки високопосадовців
Кілька днів тому місія комітету ООН з прав людини із вивчення ситуації у М'янмі опублікувала доповідь, де сказано, що дії місцевого уряду та армії мають ознаки геноциду проти народу рохінджа. ООН висловило обурення регулярними каральними операціями, які військові М'янми проводять у північних штатах країни - Ракхайн, Качин і Шан, повідомляє BBC.
Через кілька днів після публікації доповіді ООН керівництво Facebook розказало, що видалило сторінки керівників армії М'янми, які відповідальні за геноцид рохінджа. Серед них - головнокомандувач війська Мінг Аун Хлаін та його заступник. Загалом йдеться про 18 особистих акаунтів та ще 52 сторінки. Їхня загальна аудиторія складала приблизно 12 мільйонів людей.
Загострення конфлікту в жовтні 2016 року призвело до втечі з Мянми в Бангладеш 87 тисяч мусульман рохінджа. Під час нинішнього загострення кількість біженців склала 300 тисяч. Вже третина населення рохінджа знаходяться на території Бангладеш. Етнічна і релігійна меншість рохінджа, яка проживає в західному штаті Ракхайн (Аракан), багато десятиліть піддається дискримінації в М'янмі. На вилазки повстанців влада країни відповідає жорсткими репресіями.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО На Донбасі 15-річний юнак приєднався до бойовиків і з автоматом патрулював вулиці, - ВІДЕО
- ВІДЕО У Сіетлі пілот викрав літак з аеропорту й невдовзі впав у затоку, - ОНОВЛЕНО
- ВІДЕО Трагедія у Запорізькій області: 5 дітей загинули від зіткнення маршрутки і вантажівки, - ОНОВЛЕНО
- Тотальні обійми: Як ветеран АТО вчить пізнавати себе завдяки аргентинському тангоЩоразу, записуючи інтерв’ю з ветераном про діяльність яку кожен з них розпочав після повернення з війни, дивуюся, яка багата в людей фантазія, щоб так кардинально змінювати рід занять
- Фуршет глобальної політики: Що не пропустити наприкінці 2018?Промайнуло близько 2/3 цього року і вже можна підвести перші підсумки в його оцінці, а також визначити ті події, за якими потрібно слідкувати цієї осені