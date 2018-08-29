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Facebook вперше видалив сторінки високопосадовців

Це перший випадок, коли Facebook навмисно видаляє акаунти політиків чи військових керівників
Соцмережа Facebook видалила сторінки низки керівників армії М'янми, яких звинувачують у геноциді.
Facebook вперше видалив сторінки високопосадовців Фото: digitaltrends.com

Кілька днів тому місія комітету ООН з прав людини із вивчення ситуації у М'янмі опублікувала доповідь, де сказано, що дії місцевого уряду та армії мають ознаки геноциду проти народу рохінджа. ООН висловило обурення регулярними каральними операціями, які військові М'янми проводять у північних штатах країни - Ракхайн, Качин і Шан, повідомляє BBC.

Через кілька днів після публікації доповіді ООН керівництво Facebook розказало, що видалило сторінки керівників армії М'янми, які відповідальні за геноцид рохінджа. Серед них - головнокомандувач війська Мінг Аун Хлаін та його заступник. Загалом йдеться про 18 особистих акаунтів та ще 52 сторінки. Їхня загальна аудиторія складала приблизно 12 мільйонів людей.

Загострення конфлікту в жовтні 2016 року призвело до втечі з Мянми в Бангладеш 87 тисяч мусульман рохінджа. Під час нинішнього загострення кількість біженців склала 300 тисяч. Вже третина населення рохінджа знаходяться на території Бангладеш. Етнічна і релігійна меншість рохінджа, яка проживає в західному штаті Ракхайн (Аракан), багато десятиліть піддається дискримінації в М'янмі. На вилазки повстанців влада країни відповідає жорсткими репресіями.

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29 08 2018 09:56
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