Facebook вперше видалив сторінки високопосадовців

Соцмережа Facebook видалила сторінки низки керівників армії М'янми, яких звинувачують у геноциді.

Кілька днів тому місія комітету ООН з прав людини із вивчення ситуації у М'янмі опублікувала доповідь, де сказано, що дії місцевого уряду та армії мають ознаки геноциду проти народу рохінджа. ООН висловило обурення регулярними каральними операціями, які військові М'янми проводять у північних штатах країни - Ракхайн, Качин і Шан, повідомляє BBC.

Через кілька днів після публікації доповіді ООН керівництво Facebook розказало, що видалило сторінки керівників армії М'янми, які відповідальні за геноцид рохінджа. Серед них - головнокомандувач війська Мінг Аун Хлаін та його заступник. Загалом йдеться про 18 особистих акаунтів та ще 52 сторінки. Їхня загальна аудиторія складала приблизно 12 мільйонів людей.

Загострення конфлікту в жовтні 2016 року призвело до втечі з Мянми в Бангладеш 87 тисяч мусульман рохінджа. Під час нинішнього загострення кількість біженців склала 300 тисяч. Вже третина населення рохінджа знаходяться на території Бангладеш. Етнічна і релігійна меншість рохінджа, яка проживає в західному штаті Ракхайн (Аракан), багато десятиліть піддається дискримінації в М'янмі. На вилазки повстанців влада країни відповідає жорсткими репресіями.