Facebook заблокував популярну львівську спільноту "Варта1"
Про це на своїй сторінці повідомив 1 вересня координатор групи "Варта1" Ігор Зінкевич.
За його словами, причиною блокування сторінки могли стати дві причини - збір коштів і релігія.
"По-перше, це збір коштів для Мирослави Гордійчук.
Ми багато на цьому акцентуємо, оскільки часу для збору грошей дуже мало. По-друге, це моє припущення, що було багато звернень до Фейсбуку щодо постів громадян, які писали про те, що 1 вересня перетворили з дня знань на день релігії. Що дітей водять до церков. Тобто нашу групу звинуватили в шахрайстві і в засудженні релігійних питань", - пояснив ZAXID.NET Ігор Зінкевич, який також є депутатом Львівської міськради і співробітником львівської поліції.
За його словами, наразі не відомо, на який термін забанили спільноту і чи вдасться її відновити.
"Ми переходимо на Telegram і офіційну сторінку Варти1", - додав Ігор Зінкевич.
"Варта1" є найчисленнішою львівською спільнотою у Facebook, на яку підписано понад 260 тис. користувачів. Група була створена під час Революції гідності для координації активістів.
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