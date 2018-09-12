Facebook запровадив нові правила щодо домагань: заборонений сексуальний підтекст

Це може обмежувати користувачів і їхнє право на вільне спілкування

У нормах спільноти Facebook з’явилися нові правила, які стосуються сексуальних домагань у соцмережі.

Згідно з новими нормами, Facebook забороняє публікувати:

Контент, в якому вбачаються явні ознаки сексуального домагання: пошук статевих партнерів чи пропозиція статевого акту, переписки з сексуальним підтекстом та зображення оголеного тіла.

Відео статевого акту та інший порнографічний контент, стриптиз-шоу чи еротичні танці.

Неявні сексуальні домагання: висловлювання з сексуальним підтекстом. Наприклад фраза «Хочу розважитися сьогодні ввечері», до якої слідували ще кілька натяків на секс. Також заборонений сексуально-провокаційний сленг та натяки з сексуальним підтекстом, наприклад, згадка про пози при статевому акті.

Користувачі Facebook обурилися, що це може обмежувати їхнє право на вільне спілкування і що вони навіть не зможуть обговорювати сексуальну орієнтацію. Однак у компанії відповіли, що немає приводів для хвилювання, повідомив The Verge, повідомляє "Громадське".

Перш ніж Facebook видалить повідомлення сексуального характеру, на нього повинні подати скаргу інші користувачі. Автоматично видалятися нічого не буде.

Нова політика стосується контенту, який публікують у групах, особистих сторінках, коментарях та навіть особистих повідомленнях в Messenger.

Раніше сервіс мікроблогів Tumblr заборонив публікувати порнографію.

Нагадаємо, соціальна мережа Facebook підтвердила, що дані 2,7 млн жителів ЄС були неправомірно передані Cambridge Analytica.