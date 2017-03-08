Facebook запустив функцію "Статті по темі" для виявлення фейків

Компанія Facebook займеться фактчекінгом - активує спеціальну функцію, яка буде перевіряти справжність новин, якими діляться користувачі.

"Одне з наших основних завдань є підтримка інформованої спільноти Facebook. Це означає, що ми допомагаємо людям обмінюватися думками про останні новини та оновлення. Це також означає, що ми хочемо дати можливість користувачам отримувати більш повну картину того, що сталося", - сказала менеджер по продуктах стрічки новин соціальної мережі Сара Су, повідомили в прес-службі компанії.

За її словами, тепер в публікаціях, якими діляться користувачі, з'являться функція "Статті по темі", яка допомагає відрізнити фейковий новина від справжньої. Вона перебувала в тестовому режимі з квітня цього року, проте тепер представлена більш широкому колу користувачів - в США, Франції, Нідерландах і Німеччині, зазначила Су.

Публікації, пов'язані темою одна з одною, допомагають людям більш масштабно занурюватися в тему і, отже з більшою часткою ймовірності визначати справжність тієї чи іншої новини, підкреслила Сара Су.

Зараз для перевірки справжності новин Facebook співпрацює з профільними в цьому питанні компаніями, такими, як Snopes. Крім того, соціальна мережа перевіряє новини, про які повідомляють користувачі, які зіткнулися з сумнівними публікаціями в своїй стрічці новин Facebook.

Нагадаємо, у грудні менеджмент однієї з найбільших у світі соціальних мереж Facebook оголосив про посилення заходів протидії новинам, які містять фейки та містифікації.

Раніше Facebook, Microsoft, Twitter і YouTube - домовилися про співпрацю з метою зупинити поширення екстремістських картинок і відео.