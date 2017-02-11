Facebook заробив на рекламі $10 млрд
Про це в середу, 1 листопада, повідомив засновник соцмережі Марк Цукерберг, пише DW.com. За даними компанії, чисті прибутки сягнули 4,7 мільярда доларів США, зростання порівняно з попереднім роком становило 79 відсотків. Зростання доходів становить 47 відсотків, їхній обсяг за рік сягнув 10,3 мільярда доларів. З них левову частку - 10,1 мільярда - становлять прибутки від реклами.
Станом на кінець вересня 2017 року щомісяця соцмережею Facebook користувалися 2,07 мільярда осіб, що на 16 відсотків більше, ніж роком раніше. 88 відсотків користувачів заходять у мережу з мобільних пристроїв.
Марк Цукерберг наголосив, що його компанія стикається із новими викликами, передовсім з фейковими новинами. Окрім того, соцмережі закидають, що її керівництво робить недостатньо для того, щоб запобігти поширенню пропаганди і мови ненависті. "Ми інвестуємо в безпеку стільки, що це впливає на нашу прибутковість", - цитує Цукерберга інформагенція dpa.
Нагадаємо, компанія Facebook оголосила про зміни, які повинні зробити більш прозорою політичну рекламу в соцмережі. Рекламодавці повинні будуть надавати більше інформації, що дозволить ідентифікувати їх.
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