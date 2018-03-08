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Фактично кожні чотири дні в Україні б’ють журналістів,- НСЖУ

В Україні у липні зафіксовано вісім випадків фізичної агресії щодо журналістів
Відповідно до моніторингу "Індекс фізичної безпеки журналістів України", який НСЖУ проводять спільно з партнерськими організаціями, за 7 місяців 2018 року трапилось 53 інциденти із застосуванням сили до журналістів.
Фактично кожні чотири дні в Україні б’ють журналістів,- НСЖУ Фото: gettyimages.com

“Напади сталися у Києві та області, на Дніпропетровщині, Чернігівщині, у курортних Одесі та Херсоні. Про побиття чоловіка працівниками СБУ заявляє також дружина турецького журналіста Юсуфа Інана, якого силоміць депортували з Миколаєва до Туреччини. Також зафіксовано 2 випадки пошкодження редакційного майна - у Дніпропетровській області підпалили редакцію газети "Событие", а у Сумській області згорів автомобіль журналіста-розслідувача”, - повідомили у прес-службі Національної спілки журналістів України, інформує "Укрінформ".

“Фактично кожні чотири дні в Україні б’ють журналістів. Маємо 53 інциденти з початку року у Києві та регіонах при відсутності прецедентів належного покарання за атаки на журналістів. І що характерно, в окремих нападах ми звинувачуємо самих силовиків. Тому рівень тривоги у журналістських колах щодо фізичної безпеки є надзвичайним”, - заявив голова НСЖУ Сергій Томіленко.

"Індекс фізичної безпеки журналістів" – це щомісячний моніторинг фактів фізичної агресії щодо журналістів і медіа України. Індекс фізичної безпеки журналістів України укладається НСЖУ спільно з партнерами: ГО "Інформаційна безпека", ГО "Платформа прав людини", Академією української преси та Інститутом розвитку регіональної преси.

Додамо, в ООН заявили, що у період з 16 лютого по 15 травня 2018 року в Україні збільшилася кількість нападів на журналістів і працівників медіа, а також інших інцидентів, які перешкоджають їхній діяльності.

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03 08 2018 11:47
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