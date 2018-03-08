Фактично кожні чотири дні в Україні б’ють журналістів,- НСЖУ
“Напади сталися у Києві та області, на Дніпропетровщині, Чернігівщині, у курортних Одесі та Херсоні. Про побиття чоловіка працівниками СБУ заявляє також дружина турецького журналіста Юсуфа Інана, якого силоміць депортували з Миколаєва до Туреччини. Також зафіксовано 2 випадки пошкодження редакційного майна - у Дніпропетровській області підпалили редакцію газети "Событие", а у Сумській області згорів автомобіль журналіста-розслідувача”, - повідомили у прес-службі Національної спілки журналістів України, інформує "Укрінформ".
“Фактично кожні чотири дні в Україні б’ють журналістів. Маємо 53 інциденти з початку року у Києві та регіонах при відсутності прецедентів належного покарання за атаки на журналістів. І що характерно, в окремих нападах ми звинувачуємо самих силовиків. Тому рівень тривоги у журналістських колах щодо фізичної безпеки є надзвичайним”, - заявив голова НСЖУ Сергій Томіленко.
"Індекс фізичної безпеки журналістів" – це щомісячний моніторинг фактів фізичної агресії щодо журналістів і медіа України. Індекс фізичної безпеки журналістів України укладається НСЖУ спільно з партнерами: ГО "Інформаційна безпека", ГО "Платформа прав людини", Академією української преси та Інститутом розвитку регіональної преси.
Додамо, в ООН заявили, що у період з 16 лютого по 15 травня 2018 року в Україні збільшилася кількість нападів на журналістів і працівників медіа, а також інших інцидентів, які перешкоджають їхній діяльності.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО У Києві невідомі в балаклавах поранили каменем пасажира міської електрички, - ВІДЕО
- ФОТО Сотні мігрантів штурмували кордон в іспанській Сеуті: 150 постраждалих, - ФОТО
- ФОТО Потужні зливи у Японії забрали життя більш ніж 20 людей, - ФОТО
- Ветеран АТО: про роботу радником мера Дніпра, поезію і штурм Савур-МогилиСпочатку він став волонтером на Майдані і в Криму, хоч і не збирався. Потім потрапив на війну добровольцем, туди, де були найжорсткіші бої. Після цього, його мобілізували і він відслужив ще більше року. А зараз колишній киянин розвиває місто Дніпро
- Бюджетні Балкани: чому варто їхати у Хорватію та СловеніюЗа один тиждень нам вдалося відвідати чотири європейські країни, при цьому, витративши мінімальну кількість грошей