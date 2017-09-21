Фанат під часу матчу "Карпат" з "Прикарпаттям" вдарив Федецького в обличчя, - ВІДЕО

32-річний футболіст разом із партером по команді Ігорем Худоб'яком намагався заспокоїти вболівальників "Карпат", які хотіли зірвати кубковий матч.

Проте під час спілкування з фанатами один із вболівальників, який, швидше за все, є прихильником "зелено-білих", вдарив Федецького в обличчя.

Нагадаємо, що вболівальники львівських "Карпат", які прибули на виїзну гру своїх улюбленців до Івано-Франківська, влаштували масове заворушення на стадіоні "Рух", оскільки їх команда програвала.

Дорогою у Львів фанати команди зупинили клубний автобус та хотіли "поспілкуватися" з гравцями. Правоохоронці не дозволили виникнути бійці.