СПОРТ НОВИНИЗахисник львівських "Карпат" та збірної України Артем Федецький, який не брав участі в матчі Кубка України проти "Прикарпаття", постраждав від агресії власних фанатів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Фанат під часу матчу "Карпат" з "Прикарпаттям" вдарив Федецького в обличчя, - ВІДЕО
32-річний футболіст намагався заспокоїти вболівальників
Артем Федецький. Фото: Петро Ткачишин
32-річний футболіст разом із партером по команді Ігорем Худоб'яком намагався заспокоїти вболівальників "Карпат", які хотіли зірвати кубковий матч.
Проте під час спілкування з фанатами один із вболівальників, який, швидше за все, є прихильником "зелено-білих", вдарив Федецького в обличчя.
Нагадаємо, що вболівальники львівських "Карпат", які прибули на виїзну гру своїх улюбленців до Івано-Франківська, влаштували масове заворушення на стадіоні "Рух", оскільки їх команда програвала.
Дорогою у Львів фанати команди зупинили клубний автобус та хотіли "поспілкуватися" з гравцями. Правоохоронці не дозволили виникнути бійці.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
21 09 2017 11:34 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Відбір на "Ігри нескорених" стартував у Києві, – Фото
- ВІДЕО Усик не наважився назвати Крим українським, - ВІДЕО
- ФОТО На похорон легендарного Мохаммеда Алі прийшло більше 18 тис осіб, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- І вашим, і нашим: російські "заробітчани" у збірній України 1
- Теорія ймовірності, або чому збірна України бодай раз має пройти етап плей-оф