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Фанати московського Спартака напали на вболівальників Динамо в Греції

Кілька російських фанатів було заарештовано
Фанати Динамо зазнали нападу російських уболівальників.Даний інцидент стався в одному з барів, який перебуває в столиці Греції.
Фанати московського Спартака напали на вболівальників Динамо в Греції Фото: prosport-ru.tsn.ua

Про це повідомляє football.sport.ua.

Російськомовні чоловіки напали на українців, які відпочивали в закладі. Повідомляється, що серед них були і вболівальники дніпропетровського Дніпра.

За версією постраждалих, десять фанатів Динамо пішли гуляти по місту, після відвідування закладу. Вони розбилися на невеликі групи і мали намір оглянути пам'ятки Афін, але на них напали фанати Спартака в кількості близько 35 осіб.

Ультрас киян в кількості шести чоловік були відрізані від основної групи. Вони спробували сховатися в барі, на відеокамери якого і потрапила бійка.

Московські ультрас прибули до Греції з Белграда, де вони підтримували Црвену Звезду в матчі 1/16 Ліги Європи проти московського ЦСКА.

Кілька російських фанатів було заарештовано.

Раніше інша група фанатів зі столиці України зазнала нападу грецьких анархістів, коли кияни оформляли документи для заселення в готель.

Радикальна анархістська група Греції опублікувала погрози на адресу вболівальників київського "Динамо", які приїхали до Афін на матч Ліги Європи АЕК – "Динамо".

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